甲骨文暴跌14%！美股標普500、那指開低

[NOWnews今日新聞] 美國聯準會（Fed）週三宣布降息0.25個百分點，激勵美國收漲，但雲端與資料庫巨頭「甲骨文」（Oracle）盤後公布的財報表現不夠優秀，再次引發投資人對科技股的擔憂。美股11日開盤，標普500指數下跌0.4%、科技股為主的那斯達克指數下跌0.7%、道瓊工業指數上漲146點或0.3%。

截至美東時間上午10點，道瓊工業指數上漲167.95點或0.35%，暫報48,225.70點；標普500指數下跌50.41點或0.73%，暫報6,836.27點；那斯達克指數下跌319.50點或1.35%，暫報23,334.65點；費城半導體指數下跌21.682點或2.9%，暫報7,250.67點。

雲端與資料庫巨頭「甲骨文」（Oracle）11日公布2025財年第二季財報，雖然每股盈餘（EPS）大幅優於市場預期，但雲端收入未達標、加上保守的財測，導致投資人信心動搖，股價在盤後交易中閃崩11%，截至美東時間上午10點，股價暴跌32.51美元或14.56%，暫報190.77美元。

消息也拖累整體AI族群走弱，包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及雲端服務商 CoreWeave 紛紛下挫。

截至美東時間上午10點，輝達下跌3.69%、超微（AMD）下跌4.62%、英特爾下跌3.22%、台積電ADR下跌2.66%、蘋果下跌1.59%、Alphabet下跌1.91%、Meta下跌0.2%、微軟上漲0.04%、特斯拉下跌2.11%。

美國財經媒體CNBC報導，甲骨文公布令人失望的第二季財報，並提高了支出預期，導致其股價暴跌 14%，加劇了人們對該公司債務的擔憂。這份報告進一步加劇了關於科技公司何時才能從人工智慧投資中獲得回報的爭論。這些舉措抑制了前一交易日累積的上漲勢頭，標普500指數在降息消息公布後，逼近一度歷史新高。

儘管市場在周三交易時段後半段有所反彈，但鑑於央行對未來貨幣政策走向仍持觀望態度，一些投資者建議未來仍需保持謹慎。

美國勞工部週四報告稱，上週首次申請失業救濟人數激增，扭轉了感恩節假期後的意外下降趨勢。截至12月6 日當週，經季節性調整後，首次申請失業救濟金人數總計23.6萬人，比前一周向上修正後的水平增加了 4.4 萬人，高於經濟學家一致預期的22.3萬人。

