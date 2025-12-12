甲骨文曝光「AI最弱一環」! 輝達、台積電ADR全續跌 陸行之這樣看

甲骨文財報曝光「AI最弱一環」! 輝達、台積電ADR全續跌、陸行之這樣看。資料照



甲骨文財報非但沒有緩解市場對AI泡沫化的疑慮，反而更加大了風險！財報更爆出「AI最弱一環」，自由現金流創出歷史新低！甲骨文盤後跌逾11%，也拖累那斯達克和費半指數，AI概念股全數走跌，輝達跌1.55%、台積電ADR跌1.45%。

甲骨文自由現金流（股息前）為驚人的負100億美元，因營運資本拖累和資本支出高於預期。自由現金流僅兩個季度消耗就已超過市場對2026年的預期。

甲骨文在財報會議上更宣佈將 2026 年的資本支出預期增加 150 億美元至 500 億美元，以擴增產能，用於滿足第二季度簽訂的 680 億美元新協議，讓不少投資者跌破眼鏡，甲骨文如何為接下來的天量支出提供資金，成為關鍵議題。

資深半導體分析師陸行之表示，甲骨文下跌主要原因是短期營收獲利不如預期，加上資本支出加碼造成的負100億美元自由現金流。

陸行之也指出，但甲骨文逐季增加的剩餘履約義務 RPO達5233億美元仍遠高於公司雲基礎設施建制，顯示長期需求穩定。而長期資金需求預計將遠低於部分分析師預測的 1,000 億美元，多模式的投資方式及提升毛利率都是比較正面的訊息。

