甲骨文父子沒放棄 派拉蒙天舞出現金3.4兆元攔胡Netflix買華納兄弟

好萊塢影視產業投下震撼彈。派拉蒙天舞傳媒（Paramount Skydance）於美東時間12月8日突然對華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery, WBD）發動敵意收購，拋出一份總值高達1084億美元的現金收購要約，企圖攔截數日前由影視串流龍頭Netflix宣布的併購交易。



派拉蒙方面在12月8日正式發表聲明，宣布將直接向華納兄弟探索的股東提出每股30美元的全現金收購要約。此收購標的涵蓋華納兄弟探索的全部股權及其全球影視網路事業群，並呼籲全體股東應當拒絕Netflix的提案。值得注意的是，這份提案的出價正是先前曾遭華納兄弟探索董事會否決，致使董事會轉而選擇Netflix方案的那份要約。



派拉蒙批Netflix方案複雜且具高度不確定性



在發動敵意收購的同時，派拉蒙亦公開批評 Netflix 的收購方案，指稱該方案「會讓華納兄弟探索的股東暴露在跨國、冗長且結果不確定的監管審查風險中，同時還得承擔股權與現金結構複雜又波動大的風險」。此舉旨在突顯派拉蒙全現金收購方案的簡潔性與確定性優勢。

根據派拉蒙的說法，該公司在過去12個星期內，已向華納兄弟探索的決策層提交過多達6份的收購提案。



派拉蒙董事長兼執行長、也是甲骨文創辦人賴瑞．艾里森（Larry Ellison）之子大衛．艾里森（David Ellison）在聲明中為這項收購行動背書，他表示：「我們相信我們的提案將打造一個更強大的好萊塢，這完全符合創意圈、消費者以及電影院產業的最大利益。」



外界評交易案可能受政治影響



賴瑞．艾里森與美國總統川普維持密切關係，這一因素曾被外界視為可能影響Netflix併購審查的變數。《紐約郵報》報導，大衛．艾里森於12月3日在華盛頓特區會見川普政府官員及多名國會議員，表達對Netflix併購案的反對立場。



大衛．艾里森進一步闡述，透過派拉蒙的交易，預期將能「帶來更強的市場競爭、更高的內容投資、更多院線電影上映檔期，讓戲院能有更多片單可放映。」此論點明顯將自身定位為能為整體產業帶來正面效益的整合者。

就在派拉蒙發動敵意收購前，Netflix 是於12月5日才宣布與擁有《哈利波特》系列與HBO Max等重要資產的華納兄弟探索達成收購協議。Netflix的收購案是一樁現金加股票交易，對華納兄弟探索的每股作價約為 27.75 美元，連同債務在內的企業總值（Enterprise Value）約為 827 億美元。



Netflix沒把CNN、Discovery列入收購範圍



該交易當時預計在未來12至18個月內完成，但設有前提，即華納兄弟探索必須先完成先前宣布的有線電視事業分拆。值得一提的是，CNN、Discovery等頻道並未包含在 Netflix 的收購範圍內。

然而，Netflix 的交易案已在政界引發關注。美國總統川普於12月7日公開表態，認為Netflix收購華納兄弟探索的交易「可能會有問題」，主要疑慮在於合併後的市場占有率規模可能過大，暗示潛在的反壟斷審查風險。



