甲骨文父子輸了？Netflix於華納兄弟競標案開出最高報價

路透社引述多位知情人士指出，Netflix在最新一輪競標中開出最高報價，使華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）的出售案進一步升溫，這項可能重塑美國媒體產業版圖的交易也因此備受關注。多家媒體披露，Netflix 的提案涵蓋製片廠與串流資產，並規劃與HBO Max打包（bundling）提供，使串流市場的價格策略可能出現重大變化。



美國財經媒體CNBC報導，Netflix在提交的收購方案中約有85%為現金，顯示其高度企圖心。路透社試圖向Netflix與華納兄弟探索尋求回應，但截至目前雙方均未公開說明。

甲骨文父子控訴華納偏袒Netflix



《華爾街日報》披露，華納兄弟探索要求競標者在 12 月 4 日前提出新一輪出價。此前有消息指出，由派拉蒙（Paramount）與天舞傳媒（Skydance）組成的投資團隊質疑出售流程不透明，甚至偏袒Netflix。報導指出，華納兄弟探索在 11 月底取得初步報價後，於本周要求派拉蒙、康卡斯特（Comcast，旗下擁有環球影業與NBC）與Netflix提高條件，隨後也確實收到更具吸引力的提案。

CNBC 引述文件指出，派拉蒙法務團隊致函華納兄弟探索執行長大衛．扎斯拉夫（David Zaslav），質疑競標機制「公平性與充分性」，並援引外界報導指稱公司高層可能傾向 Netflix 的方案。派拉蒙與天舞團隊由大衛．艾利森（David Ellison）主導，據消息人士透露，他們要求確認華納兄弟探索是否已成立具獨立性的特別董事會委員會，以負責查核各項出價、監督整體出售流程。派拉蒙與康卡斯特均未回應路透社詢問。

派拉蒙近來積極尋求全面收購華納兄弟探索。去年 10 月，華納兄弟探索董事會曾婉拒派拉蒙約 600 億美元的收購提案，並在其後正式啟動出售程序。

影視製作人聯盟向國會議員提出警告



另一方面，《綜藝報》（Variety）報導，一個自稱「關切的劇情片製片人」（Concerned Dramatic Filmmakers）的影視製作人聯盟已向國會議員提出警告，表示若Netflix成功收購華納兄弟探索旗下頻道，好萊塢將面臨「迫在眉睫的經濟與制度危機」。該團體聲稱因擔心遭到報復而匿名，並指出Netflix在內容採購及發行上皆具有壓倒性影響力。他們敦促國會兩院公開反對這項併購，要求對交易進行最高強度的反壟斷審查。

《綜藝報》描述，該聯盟由多位知名電影創作者組成，目前Netflix、華納兄弟探索頻道與派拉蒙天舞均未對此回應。康卡斯特則拒絕評論相關指控。

路透社報導指出，由於Netflix報價目前暫居所有競標者之首，這宗潛在交易的走向正牽動整個好萊塢產業，外界也密切關注後續談判與監管審查的發展。



