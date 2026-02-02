甲骨文砸錢衝算力 擴建雲端基礎設施 鴻海、廣達、神達進補

甲骨文宣布，計劃今年透過發債和售股籌資450億美元至500億美元（約新台幣1.4兆元至1.55兆元），用於擴建雲端基礎設施的算力。法人看好，甲骨文大籌資衝刺算力布局，將釋出更多AI伺服器新訂單，帶旺鴻海（2317）、廣達（2382）、神達（3706）等協力廠。

甲骨文透過新聞稿中指出，此次籌資是為了擴增量能，以滿足該公司雲端基礎設施（OCI）最大客戶的合約需求，這些客戶包括超微、Meta、輝達、OpenAI、TikTok、xAI等。

廣告 廣告

甲骨文計劃透過股權相關證券和發行普通股籌集半數資金，其中包括強制轉換特別股，並透過高達200億美元的按市價發行（ATM）計畫來執行。

甲骨文並表示，計劃在2026年初透過單次發債籌集其餘目標資金。甲骨文去年已發債籌資180億美元，是2025年規模數一數二的公司債發債案。

甲骨文仍持續把大量AI伺服器代工訂單委外給鴻海、廣達、神達等夥伴，推升相關協力廠訂單動能強勁。

其中，鴻海為全球AI伺服器代工龍頭，目前正在加速趕工打造輝達GB300 AI伺服器，藉以滿足全球雲端服務大廠客戶需求，且供貨規格從L6到L11都全面包辦，動能有望一路旺到年底，後續又有輝達新平台Vera Rubin接棒，今年出貨可望明顯優於去年。

廣達今年AI伺服器業務也相當亮眼，法人看好，廣達今年AI伺服器代工出貨將至少較去年翻倍成長。因應客戶龐大需求，廣達規劃，今年資本支出可望比去年的200億元翻倍成長，主要用於美國、墨西哥等地新產能擴充。

不過，甲骨文發布此次大籌資規劃的消息後，投資人日益憂心甲骨文等科技巨人投入的AI鉅額投資能否回收。

受此疑慮影響，甲骨文股價已較去年9月10日的歷史高點重挫超過50％，市值蒸發逾4,600億美元。

延伸閱讀

甲骨文砸錢衝算力 光通訊族搶搭升級商機

AI 教父結束訪台行 黃仁勳：今年超級忙碌

【看原文連結】

更多udn報導

外國人遊日被差別待遇？日人看不下去自曝落差大非巧合

小鐘戀情破局原因曝光！女方交往先談錢「每月要8萬」

袁惟仁腦中風臥床多年病逝 醫：風險高與1病最有關

台北輸了！英國人讚嘉義更「現代化」 居民點關鍵