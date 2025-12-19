甲骨文股價漲近7％！帶動美股主要指數齊揚
[NOWnews今日新聞] 美股19日開盤主要指數齊漲，之前一段時間表現疲軟的甲骨文大漲近7％，提振AI股士氣，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲270.71點或0.56％；標普500指數上漲45.99點或0.68％；那斯達克指數上漲201.867點或0.88％；費城半導體指數上漲170.46點或2.48％。
根據《CNBC》報導，甲骨文股價上漲讓AI股板塊在經歷波動後有望重回正軌，晶片製造商美光（Micron）延續昨日漲勢，盤中股價一度上漲超過7％。在傳出川普政府正在評估讓輝達向中國出售AI晶片的可能性後，輝達股價在盤中也上漲3％。隨著投資人信心恢復，AI股預計在年底前可望實現一波強勁收官行情。
分析師奧坎波（Magdalena Ocampo）表示，AI交易仍存在不確定性，然而，隨著寬鬆的貨幣政策、財政政策以及國際貿易不確定性的緩解，預示著2026年宏觀經濟環境將更加有利，AI支出依舊可望成為新的成長引擎，且受益者有機會從少數佔據主導地位的科技巨頭，延伸到那些從AI應用中獲利的廣泛企業。
其他焦點個股方面，運動用品龍頭耐吉（Nike）受到大中華地區營收下滑拖累，股價大跌9％。
另外，由於今日美股將迎來一波大型選擇權結算，被稱為「四巫日」，選擇權市場名目未平倉金額高達約7.1兆美元，也可能造成市場波動加劇。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
