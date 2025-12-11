甲骨文財報失色拖累AI概念股！道瓊與標普創高

聯準會（Fed）宣布降息，加上甲骨文（Oracle）財報令人失望，促使投資人從科技股轉向能從美國經濟成長中獲益的類股。（圖／達志／美聯社）

道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）與標準普爾500指數（S&P 500）於美東時間11日再創新高。聯準會（Fed）宣布降息，加上甲骨文（Oracle）財報令人失望，促使投資人從科技股轉向能從美國經濟成長中獲益的類股。

據《CNBC》報導，由30檔成分股組成的道瓊指數上漲646.26點，漲幅1.34%，收在48,704.01點，刷新收盤紀錄。盤中也創下新高，主因為Visa公司股價上升，而該公司剛被美銀（Bank of America）調升評等。廣泛市場指標標普500指數上漲0.21%，收在6,901.00點，同樣創下收盤新高。然而，那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）則回落0.26%，收在23,593.86點。

甲骨文（Oracle）股價暴跌近11%，此前這家雲端運算公司公布令人失望的季度營收，並上調支出預估，加深市場對其債務的憂慮。這份報告進一步引發外界對科技企業何時能從人工智慧（AI）投資中獲利的討論，並推動資金輪動。

其他AI概念股亦下跌，包括輝達（Nvidia）與博通（Broadcom），2檔皆下跌超過1%。反觀家得寶（Home Depot）等景氣循環股則走高。

盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）指出：「市場對甲骨文感到擔憂，進而對整體AI交易感到憂心。畢竟現在已有數兆美元投入AI領域，但究竟如何產生回報仍不明朗，而甲骨文某種程度上就像煤礦裡的金絲雀，發出預警。市場轉向避開部分科技股是合理的。」

對科技股的悲觀情緒壓抑了市場在前1天累積的動能，當時標普500在聯準會本年度第3度降息後，收盤僅差一步就能創下新紀錄。此次降息使聯邦基金利率落在3.5%至3.75%的區間，而聯準會也排除了重新升息的可能性。

由於中小企業通常比大型企業更受益於降息（其借貸成本更受市場利率影響），小型股指數羅素2000指數（Russell 2000）11日與道瓊同步創下盤中與收盤新高。羅素2000在10日也因降息消息推升而上漲，並創下歷史收盤紀錄。

索斯尼克表示，目前所謂「聖誕行情」（Santa Claus rally）「幾乎已成定局」，並可能推動標普500突破7,000點。不過，他預期明年大盤將面臨壓力，並將2026年標普500年底目標價訂為6,500點。他指出，AI領域的不確定性、新任聯準會主席以及中期選舉，都可能成為下行風險。

索斯尼克對《CNBC》表示：「最終我仍必須保持警覺，因為如果AI概念走弱，市場的其他部分將需要承擔相當大的拉力。在經歷3年的大多頭市場後，現在市場中確實存在一些被低估的風險因素。」

