甲骨文財報爆雷 AI股恐慌…廣達、緯創等協力廠承壓

甲骨文（Oracle）美股10日盤後公布上季營收、獲利，及未來雲端運算合約成長狀況都低於華爾街預期，引發市場對AI市場發展疑慮，不僅拖累公司股價盤後重挫逾10%，恐慌氣氛並蔓延至全球股市。

甲骨文是近期AI市場最受矚目的焦點之一，其財報爆雷，法人憂心台積電（2330）、廣達、緯創、神達等協力廠恐同步承壓。受相關消息影響，台灣甲骨文供應鏈昨（11）日全面走弱，甲骨文股價11日早盤狂瀉逾14%，輝達、超微都跌逾3%，拖累費半指數早盤跌逾3%。

甲骨文表示，截至11月底的年度第2季整體營收160.6億美元，低於市場預估的162.1億美元；經調整後營業利益67億美元，也不及市場預估的68億美元；調整後每股盈餘為2.26美元，高於分析師預估的1.64美元，但主要受惠於出售手中晶片設計公司Ampere Computing持股，獲得一筆27億美元一次性稅前收益。

甲骨文董事長艾里森表示，出售Ampere持股，主因公司計劃在資料中心採取「晶片品牌中立政策」，「我們不再認為在自家雲端資料中心持續自行設計、製造和使用自有晶片具有戰略意義」。他也說，甲骨文將持續採購輝達的最新晶片，但「我們必須準備好部署客戶想要使用的任何晶片。」

以個別業務來看，上季雲端業務營收成長34%，達79.8億美元；最受關注的「基礎設施」業務成長68%，達40.8億美元，但兩項數據同樣略低於預估。雲端「應用軟體」成長11%至39億美元，顯示雲端基礎設施部門營收首度超越應用軟體部門。

另一項備受關注的指標是未來雲端運算合約，同樣未達華爾街高標預期。做為訂單量指標的「剩餘履約義務」（RPO）上季增至5,230億美元，儘管年增率達438%，但低於Visible Alpha彙編分析師看法所預期的5,260億美元。

甲骨文上季資本支出120億美元，比前一季的85億美元高，也遠高於分析師預估的82.5億美元，並調高本會計年度資本支出至500億美元，比9月預測多150億美元。

甲骨文財務長克林（Doug Kehring）指出，資本支出絕大多數投入能產生營收的設備，這些設備將放入旗下資料中心，土地、建築或電力等則採取租賃方式，並強調：「甲骨文不會在租賃的資料中心與相關設施交付前支付租金。」

