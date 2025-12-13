甲骨文資料中心傳延後完工 不確定性增加市場規避風險氛圍

彭博資訊報導，甲骨文（Oracle）已延後與OpenAI合建的一些資料中心的完工日期，從原定的2027年延到2028年。這個不確定性增加市場規避風險的氛圍。但發言人強調，履行合約所需的資料中心興建進度不受影響。

甲骨文股價12日收盤重挫4.5%至189.97美元。彭博報導引述知情人士說法指出，部分資料中心完工日期延後，主要是受勞工和材料短缺影響。

甲骨文與OpenAI簽署總值3,000億美元的合約，將提供這家AI新創公司訓練AI模型所需的算力。自今夏簽約以來，甲骨文便如火如荼趕工。但觀察家認為，即使完工日期往後挪，甲骨文在美國建資料中心的時間表野心仍然太大，其中一些資料中心的規模將在世界名列前茅。

廣告 廣告

報導傳出後，公司發言人發表聲明說，甲骨文仍有把握履行合約義務和未來擴張計畫。他說：「履行合約承諾所需的資料中心，興建進度都不會延遲，一切進度仍上軌道。」他強調：「場址選擇和達成時間表，都是與OpenAI密切協調下訂定。」 OpenAI對上述報導不予置評。

甲骨文共同營運長馬古伊克上周在法說會上說：「對於在世界各地提供的算力，我們訂有雄心勃勃的可行目標。」他表示，逾9.6萬顆輝達晶片到貨後，與OpenAI在德州阿比林合建的首座資料中心進度已上軌道。

馬古伊克未說明支援OpenAI的雲端基礎設施何時啟用，只說：「我們與OpenAI關係良好。」

甲骨文往年成長主要靠銷售資料庫軟體與企業應用程式驅動，與OpenAI這類新創公司做生意的經驗不多。雲端事業如今貢獻甲骨文逾四分之一營收，但作為超大規模雲端服務業者（hyperscaler），規模仍小於亞馬遜、微軟和Google。

同日，資料中心不動產集團Fermi股價一度崩跌46%，因第一家進駐的租戶突然終止合約，抽回原已承諾投資的1.5億美元。但Fermi表示，雙方仍在洽談租賃條件。Fermi和川普政府關係密切，因該公司的共同創辦人佩瑞（Rick Perry）曾出任川普第一任期的能源部長。

【看原文連結】

更多udn報導

亂倫謀殺…她懷孕9月被親媽「剖腹取嬰」孩子爸是繼父

47歲美成這樣！玉女歌手睽違17年來台 驚人狀態曝光

中台禪寺師兄下藥性侵師弟 「8度逞獸慾」還全程錄影

李聖經「魔鬼身材+天使臉蛋」網驚呼：看不出35歲