甲骨文「洗頭人」什麼字？專家解答「網全翻車」！

國際中心／李筱舲報導



隨著漢字流傳與演進，許多古文字的原始樣貌與現代字型存在明顯的落差。近期在中國社群上出現一張掀起熱議的甲骨文猜謎圖，圖中生動的構圖引發網友瘋猜，沒想到竟釣出了古文字權威專家出面公布正解，而答案竟出乎意料，也讓一票自認是「看圖說故事」的行家網友大翻車！





一張看上去像個人彎著腰在洗頭的甲骨文，在中國社群上引發大量討論。（圖／翻攝自小紅書）





根據外媒報導，近日這張看上去像個人彎著腰在洗頭的甲骨文，在中國社群上引發大量討論。有人覺得甲骨文像是在描繪一個人蹲在洗手台洗頭，也有人認為像是在吐的樣子，還有網友在網路上流傳解答，說這個字是「沐」，並註解道：「像一人躬身洗頭之狀，沐是洗頭的意思。」不過，此說法很快就被來自安陽師範學院的甲骨文專家劉永革主任反駁了。紅色圈起來的圖形並非甲骨文，更不是「沐」字。

安陽師範學院的甲骨文專家劉永革主任也出面公布正解。（圖／翻攝自小紅書）

別再看圖說故事！專家建議上專業平台查詢

劉永革主任指出，圖片中紅色圈起來的圖形並非甲骨文，更不是「沐」字，在紅圈下方格裡的圖形則是甲骨文「盜」字，在盜字甲骨文中的三點水表示「涎」，有「對財物垂涎而偷取」的涵義，是「盜」字本義的來源。另外，西南大學漢語言文獻研究所李發教授也分析，紅圈裡的字可能出自書法創作，有時為求藝術性會改變結構，才會跟「盜」原本的甲骨文不同。劉永革主任提醒，大眾解讀古文字很容易憑感覺猜，若民眾對甲骨文有興趣，可以到「殷契文淵」等專業資料庫搜索。

