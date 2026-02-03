甲骨文AI計畫太燒錢 股價從峰值崩5成 恐大裁員3萬人、出售資產

投資銀行TD Cowen爆料甲骨文將大裁員，主要是為了釋放80億至100億美元的現金流。（圖片來源／pixabay）

甲骨文（Oracle）才宣布2026年計畫融資450億至500億美元資金，用於擴充旗下雲端基礎設施，就有投資銀行圈傳出小道消息說，這家美國軟體巨頭考慮裁員2-3萬名員工，相當於員工總數的10%左右。

甲骨文股價跌跌不休，周一（2月2日）下跌4.52美元或2.75%，報每股160.06美元，今年來下跌18.2%，近6個月下挫36.6%，已經從2025年9月份歷史高峰312.09美元重挫48.7%。去年12月，該公司公佈的季報業績令人失望，營收略低於預期，曾導致股價單日暴跌11%。

《CNBC》與《NDTV》等外媒報導，根據研究顧問公司CIO平台爆料，總部位於美國的跨國公司甲骨文正在考慮裁員約2萬至3萬人，約佔員工總數的10%，該報導引述投資銀行TD Cowen的消息來源。

甲骨文股價從峰值崩跌約5成

裁員計畫與該公司雄心壯志的人工智慧（AI）資料中心擴張計畫有關。 在CIO的TD Cowen一份研究報告指出，大裁員是為了釋放80億至100億美元的現金流，用於金源該公司與OpenAI規模3000億美元的合作、其他AI基礎設施項目，力求建立更多容量，滿足其雲端客戶的合約需求。

這次裁員是甲骨文降低成本、為AI計畫籌集資金的核心策略一部分。該公司也正在考慮出售部分業務，包括該公司於2022年以283億美元收購的醫療保健軟體部門Cerner。

超大規模資料中心營運商爭相建造AI基礎設施，資料中心交易額在2025年將達到創紀錄的610億美元，多家大型科技公司也在融資熱潮當中投入大量資金。

甲骨文公司周日（2月1日）宣布，計劃在2026年籌集450億至500億美元的現金，用於擴充雲端容量，以滿足雲端客戶的合約需求，這些客戶包括輝達（Nvidia）、臉書母公司Meta、OpenAI、超微（AMD）、TikTok和馬斯克的AI新創公司xAI。

融資計畫將以債務和股權形式進行。近年來，甲骨文公司在AI基礎建設方面投入大量資金。2025年9月份，該公司透過債券發行籌集180億美元，並與AI巨頭OpenAI簽署價值3000億美元的交易。

甲骨文的自由現金流已轉爲負值

因此，法人和投資人對甲骨文公司激進的AI建設計劃和債務融資表示擔憂。華爾街投資銀行TD Cowen發布報告估計，甲骨文建設AI數據中心對資金的需求速度遠超其現金流入速度，公司自由現金流已轉爲負值，預計這一狀況將持續至2030年。

該投行預估，為了兌現既有的基礎建設承諾，甲骨文（Oracle）最終所需的資本支出可能高達1560億美元（約5兆元台幣）。如此龐大的金額已讓美國銀行態度明顯轉趨謹慎，直接推高甲骨文的融資成本。報告指出，隨著多家美國銀行對甲骨文AI資料中心相關貸款採取更保守的立場，無論是股權投資人還是債權人都開始質疑：甲骨文是否真的有能力獨力承擔這場史上規模最龐大的基礎設施擴張。

Greyhound Research首席分析師Sanchit Vir Gogia也提出警訊，認為銀行業態度的分化是一個不容忽視的警訊。他指出，美國與亞洲銀行在態度上的明顯差異並非偶然，這很可能是甲骨文超大規模擴張計畫首次遭遇嚴重的財務阻力。雖然外界常提到高達3000億美元的OpenAI相關項目看似驚人，但深入檢視後會發現，這些數字主要建立在積壓訂單之上，既缺乏穩定的收入保障，又伴隨著極為龐大的資本支出需求。

