申換護照免排隊！線上申換條件「7月起再放寬」 不滿1年可直接辦

中華民國台灣護照。示意圖。陳怡穎攝



暑假出國旅遊潮將至，外交部發言人蕭光偉昨日（6/9）在例行記者會宣布好消息，自2025年元旦上路的「有條件式線上申換護照」便民措施，為進一步落實數位政府便利性，自今年7月1日上午10時起將二度鬆綁放寬適用對象，凡是護照效期不足1年的國人，均可直接上網申辦，不必現場排隊換發護照。

蕭光偉昨日在例行記者會表示，有條件式線上申換護照去年1月上路迄今，已有超過11萬人透過此方式申換護照，且獲得國人一致好評。為了讓更多國人利用此措施，外交部領事事務局決定自今年7月1日上午10時起，再擴大適用對象，只要現持護照過期或效期不足一年的國人，都可透過自然人憑證，線上申換護照。

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蕭光偉說明，申請人須符合「在台灣設有戶籍的成年人」、「現持護照已逾期或效期不足1年，且沒有遺失」、「護照資料頁記載的事項沒有變更（如外文別名、僑居身分等）」3項條件。

符合條件的國民，只要準備好自然人憑證和讀卡機，就可登入領務局官網辦理。根據系統資訊，每本護照需繳交1300元規費，工作天數為10個工作天（離島地區為14個工作天），且不接受速件申請。此外，為了核對人別，最後領發新護照時仍須「本人親自領照」。

領務局也特別提醒，上傳照片切勿使用鏡像照、合成照或修圖過大的照片，若發照時被受理機關發現照片不符規定，案件將不予退費，申請人必須重新繳費申辦。詳細資訊及說明可參考領事事務局全球資訊網「有條件式線上申換護照專區」。

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