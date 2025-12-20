申敏兒今嫁金宇彬！「雪地絕美婚紗照」曝光 超甜畫面網暴動

記者林汝珊／台北報導

南韓演員申敏兒與金宇彬被譽為演藝圈模範情侶，愛情長跑10年，今（20）日晚間在首爾舉行非公開婚禮。稍早，雙方經紀公司同步釋出喜訊，首度公開兩人的婚紗照，只見金宇彬與申敏兒臉上洋溢幸福笑容，甜蜜對鏡頭放閃，立刻引來大批粉絲祝福。

申敏兒、金宇彬愛情長跑10年。（圖／翻攝自IG）

經紀公司稍早發文：「今天，演員申敏兒與金宇彬將舉行婚禮，衷心感謝大家對這對新人在人生珍貴起點所送上的溫暖祝福與支持。」表示申敏兒與金宇彬也將持續以演員身分努力，用更好的作品與表現回報大家的厚愛。

金宇彬與申敏兒於2015年承認戀情，期間經歷金宇彬暫別演藝圈治療疾病的低潮期，兩人始終低調陪伴、維持穩定關係，鮮少在公開場合秀恩愛。兩人今婚禮於首爾中區新羅酒店舉行，司儀由金宇彬的多年好友、演員李光洙擔任。

