申敏兒傳帶球嫁急回應！金宇彬病癒面相被指「變了一個人」
36歲韓國男星金宇彬2015年認戀大他8歲的申敏兒，2017年他宣佈罹患鼻咽癌，為了養病全面停工，挺過風雨後，昨(20日)金宇彬透過手寫信宣布下月要和申敏兒結婚，由於婚訊公布的太突然，許多人懷疑兩人是否雙喜臨門？對此，經紀公司昨急忙回應：「絕對沒有未婚先孕。」
金宇彬曾演出《紳士的品格》、《繼承者們》、《任意依戀》等，而申敏兒過去演出《我的女友是九尾狐》、《Oh My Venus》走紅，2015年兩人因拍攝服飾廣告傳出秘戀，雙方經紀公司隨即大方認戀，承認兩人是同年5月開始交往；未料2017年男方罹患鼻咽癌停工，申敏兒不離不棄，曾被拍陪男友上醫院化療，兩人的愛情也成為演藝圈佳話。
昨金宇彬宣布下月20日將在首爾新羅酒店迎娶申敏兒，婚禮採非公開形式，僅邀請至親好友，希望獲得大家的祝福，並持續支持兩人未來的作品，網友猜申敏兒可能有喜才在婚禮前一個月前才宣布，兩人所屬經紀公司AM Entertainment昨火速回應，兩人是在長期交往後，基於深厚信任和陪伴基礎，才決定共組家庭，並非先有後婚。
而大陸網友今稍早在微博上討論金宇彬出道這幾年來面相大改，剛出道時在《繼承者們》中外型桀傲不遜、眉峰明顯、薄唇，看來比較難以親近，如今面相比較圓潤，顴骨和下巴的銳利感減弱，有「溫柔人夫感」，使「金宇彬的面相都變了」關鍵字登上熱搜。而金宇彬、玄彬、元斌，過去被稱為「韓國的三斌帥哥」，如今隨著金宇斌也宣布和申敏兒結婚，元斌2015年娶李奈映、玄彬2022年和孫藝真假戲真做走入婚姻，有網友說：「韓國的三大斌都和同行大美女結婚了！」
