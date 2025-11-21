申敏兒否認帶球嫁！與金宇彬婚禮低調舉辦 愛情長跑10年修成正果

金宇彬昨（20日）宣布婚訊，傳另一半申敏兒已有身孕，遭經紀公司否認。（翻攝金宇彬、申敏兒IG）

金宇彬昨（20日）宣布與愛情長跑10年女友申敏兒即將成婚，婚禮就辦在12月20日，將邀請親友觀禮，不對外公開。因此傳出申敏兒帶球嫁的說法，兩人所屬經紀公司作出回應。

消息一出，除了祝福聲浪外，網路也出現快速傳言：因為婚訊公布距婚期不到一個月，有人推測申敏兒「帶球嫁」、婚前已懷孕。此事引起討論後，兩人所屬經紀公司AM Entertainment隨即出面否認，並以簡短明確的措辭回應：「絕對沒有婚前懷孕。」公司同時重申婚禮安排為私密形式，請媒體與大眾尊重兩人與家屬的隱私。

申敏兒昨（20日）貼出戴了許多戒指的照片，讓大家聯想預告結婚。（翻攝申敏兒IG）

引發揣測的來源之一，是有媒體與網友注意到申敏兒在公布婚訊前一天於社群平台曬出多枚戒指的照片，部分網友據此解讀可能是在預告婚禮或戒指，但事後亦有報導指出，這張照片更可能只是平時的造型配件展示，而非婚戒或其他特別訊息；AM Entertainment的否認語句清楚且直接：「在婚前懷孕的說法並不屬實，相關揣測不應作為正式報導來源，後續若有官方補充會再由雙方經紀公司發布。」

