申敏兒婚後首放閃！狂曬婚戒蜜月照 金宇彬「老公視角」掀全網暴動

記者陳宣如／綜合報導

韓國演藝圈的「模範夫妻」金宇彬與申敏兒，在完成婚禮後首次於社群平台低調放閃，立刻引發粉絲高度關注。申敏兒近日在個人社群一口氣公開多張蜜月之旅照片，畫面中不僅捕捉到她自在燦笑、毫不設防的模樣，左手無名指上的婚戒也自然入鏡，掀起粉絲一陣騷動，紛紛直呼「快被閃瞎啦！」

申敏兒25日在社群平台曬出多張蜜月照。（圖／翻攝自IG @illusomina）

金宇彬與申敏兒愛情長跑10年，並於2025年年底於首爾舉行婚禮。婚後不久，兩人便被粉絲目擊現身西班牙度蜜月，而申敏兒此次公開的照片，拍攝場景與先前流出的目擊畫面高度相符，也讓外界一眼認出正是兩人當時的蜜月紀錄。照片中，她穿著輕便、妝容自然，穿梭於街頭、商場、餐廳與山間，畫面氛圍輕鬆自在，彷彿將新婚生活的片段原封不動分享給粉絲。

申敏兒無名指婚戒入鏡。（圖／翻攝自IG @illusomina）

由於整組照片拍攝距離貼近、視角一致，不少粉絲直言「這完全是老公視角」，並推測掌鏡者正是金宇彬。畫面中可見申敏兒時而對鏡頭甜笑、時而俏皮做出小動作，甚至留下對著牆壁比出影子手指愛心的瞬間，讓網友形容「粉紅泡泡快要溢出螢幕」。

金宇彬、申敏兒完婚後，被粉絲目擊兩人在西班牙度蜜月。（圖／翻攝自IG @illusomina）

申敏兒婚後首次放閃，曬出金宇彬「老公視角」甜蜜照，閃瞎大批網友。（圖／翻攝自IG @illusomina）

此外，眼尖粉絲也發現，申敏兒在照片中全程佩戴婚戒，低調卻格外醒目。這樣的細節讓留言區瞬間湧入大量祝福聲浪，不少網友直呼「太閃了」、「好甜啊，看起來真的很幸福」，也有人敲碗期待能看到夫妻同框的合照。

申敏兒與金宇彬愛情長跑10年後完婚，被譽為演藝圈的「模範夫妻」。（圖／翻攝自IG @illusomina）

不過，在甜蜜氛圍之外，也有網友注意到部分照片出現對焦不清，甚至意外拍到手指入鏡的情況，讓留言區瞬間歪樓。網友紛紛打趣表示「這拍照技術有待加強」、「全世界老公都一樣」，也有人笑說「完全靠申敏兒的顏值在撐」，意外成為另一波討論焦點。

金宇彬的手指入鏡笑翻網友。（圖／翻攝自IG @illusomina）

目前兩人在結束蜜月行程後，已準備回歸各自工作。申敏兒將以Disney+新劇《再婚女王》展開婚後首個作品，金宇彬也確定投入漫改新劇《Gift》的拍攝行程。

