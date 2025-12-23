申敏兒求菩薩救金宇彬！頭頂供養米祈禱 法師致詞揭最美愛情

金宇彬、申敏兒20日在首爾完婚。翻攝IG



金宇彬、申敏兒20日在首爾完婚，當晚由法輪法師擔任主婚人，他為新人寫的祝福之詞今天曝光，提到當金宇彬罹患鼻咽癌時，申敏兒頭頂著供養米到慶州南山觀音菩薩像前祈禱，深情舉動感動眾人。

法輪法師為金宇彬、申敏兒擔任主婚人。翻攝IG@ven.pomnyun

據悉，金宇彬在罹癌期間一度陷入低潮，在法輪法師開導與支持下，逐漸獲得精神力量；申敏兒在照顧金宇彬的過程中，也從法師那裡得到不少安慰，因此請對方擔任主婚人。

法輪法師今在淨土宗官網的「法師的一天」專欄，公開了他對兩人寫的祝福之詞，透露與金宇彬及申敏兒相識已久，尤其申敏兒早在10多年前就開始資助貧童，也幫助脫北者，恭喜兩人喜結良緣。

廣告 廣告

法輪法師也提醒，共同生活並非易事，即使是夫妻，也會有不同的想法、信念和觀點，承認差異就是尊重，接下來要懂得尊重彼此、互相理解，還有伴隨而來的責任，必需共同維護。

金宇彬、申敏兒送婚禮賓客Acqua di Parma藍色地中海阿瑪爾菲無花果珍釀淡香精。翻攝IG

兩人婚禮照也在昨天公開，申敏兒身穿黎巴嫩高級訂製品牌Elie Saab的春夏新娘系列白紗，要價2.86萬美元（約90萬元台幣），搭配Louis Vuitton白金鑲鑽Galaxie項鍊，夢幻的心型領及滿版立體花朵，讓她宛如仙女。金宇彬則穿著Ralph Lauren量身訂製西裝，絲絨材質及較大的領片，使得身材比例更好，低調又優雅。

小倆口挑選了Acqua di Parma藍色地中海阿瑪爾菲無花果珍釀淡香精贈送給賓客，這款香精需耗費8週時間手工浸釀，味道充滿層次，小卡上則寫下「聖誕節快樂」、「新年快樂」、「謝謝和我們一起度過珍貴的時光」。

金宇彬、申敏兒婚宴菜單曝光，有魚子醬、安格斯牛排。翻攝自IG@laciel.co.kr

從曝光婚宴菜單，則有兩人繪製的插畫，盡是巧思，菜餚包括蟹肉魚子醬、松露栗子奶油湯、香煎比目魚、安格斯牛排等，走奢華路線。

除此之外，婚禮當天，兩人向韓林燒傷基金會、首爾峨山醫院以及國際救援團體「好朋友們」等單位，共捐出3億韓元，做愛心分享喜悅。

更多太報報導

郭書瑤單身7年遭曖昧對象封鎖 「該做的都有做」暗舔情傷

阿信合體F3掀回憶殺「致謝未到成員」 朱孝天冷回：場面話聽聽就算了

王ADEN「影片公審」高中女粉絲 遭拔台北跨年演唱…本人回應了