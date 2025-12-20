申敏兒絕美婚紗曝光！金宇彬盯著她「眼裡全是愛」長跑10年今甜蜜完婚

記者林汝珊／台北報導

金宇彬與申敏兒愛情長跑十年，今（20）日舉行婚禮。（圖／翻攝自IG）

南韓演員申敏兒與金宇彬愛情長跑10年，今（20）日晚間在首爾舉行非公開婚禮。雙方經紀公司也同步釋出兩人的婚紗照，只見金宇彬與申敏兒臉上洋溢幸福笑容，甜蜜對鏡頭放閃，閃瞎眾人。

申敏兒婚紗美炸。（圖／翻攝自IG）

一名參與拍攝的攝影幕後人員透露：「那天初雪剛下，天氣非常寒冷，但外景拍攝就像偶像劇般浪漫。風吹起，雪花緩緩飄落，現場氣氛超美。」他也讚嘆兩人的眼神互動：「看著身穿禮服走下來的申敏兒，金宇彬的眼神完全就是新郎的眼神」，讓人感受到愛的力量。

金宇彬與申敏兒兩人今婚禮於首爾中區新羅酒店舉行，司儀由金宇彬的多年好友、演員李光洙擔任；賓客陣容豪華，包括柳俊烈、BTS成員V、金泰梨、嚴正化、D.O.、孔曉振、李光洙、裴晟佑、李世榮、羅PD、裴正南、安普賢、柳海真、朴京林、李炳憲、陳慶、高斗心、南柱赫、Car, the garden、編劇金銀淑、林周煥、尹敬浩、金義聖、金娜雲等人皆現身。

