申敏兒、金宇彬完婚！神仙夫妻兩套婚紗品牌公開，閨蜜孔曉振當年也穿它

從公開戀情到一路相伴至今，申敏兒與金宇彬這段「神仙情侶」的愛情長跑，終於迎來最浪漫的章節，兩人正式完婚的消息一出，對時尚迷來說，最值得細看的一點除了「他們結婚了」，當然不會少了女神在重要時刻到底穿了什麼？這次申敏兒兩套不同風格的婚紗：一套簡約浪漫，另一套主紗則仙氣夢幻，其中一個品牌更是與閨蜜孔曉振當年同樣選擇！

申敏兒、金宇彬婚紗照

在第一波釋出的黑白婚紗照中，申敏兒選擇穿上紐約小眾設計師婚紗品牌Danielle Frankel，整體走的是近年歐美新娘最愛的優雅簡約路線，沒有大裙撐、沒有公主感的層層堆疊，兩件式設計以Anais馬甲上衣搭配Dean紗裙，展現乾淨線條與質感，整體清淡、自然，卻非常耐看，就像申敏兒給人的感覺一樣。

設計師Danielle Frankel背景：從Vera Wang到Marchesa

設計師Danielle Frankel畢業於紐約名校帕森設計學院，過去曾在Vera Wang與Marchesa擔任設計工作，經過兩大婚紗名家的經歷，讓Danielle Frankel對婚紗結構與比例拿捏精準，在簡約與隨性風格的掌握度上也格外出色，孔曉振在2022年時穿著的澎袖婚紗也是來自於Danielle Frankel的設計。

申敏兒婚禮主紗：Elie Saab的仙氣時刻

正式婚禮當天，雖然沒有對外公開，但透過婚顧公司與造型師的分享，可以看到申敏兒的婚禮主紗換上包括孫藝珍與許多名人婚禮御用、以夢幻刺繡、薄紗工藝聞名的Elie Saab，申敏兒選擇的這套來自品牌的2026早春系列，整體有著雕塑般的俐落輪廓，桃心領搭配上全身的立體薄紗和歐根紗花朵貼花，營造出仙氣十足的豐富視覺層次感，而新郎金宇彬則是身穿 Ralph Lauren Purple Label MTM 禮服亮相，俐落合身的西裝剪裁搭配緞面劍領與黑色領結，在金宇彬的高挑身形詮釋之下，展現優雅又帥氣紳士造型。

從Danielle Frankel的極簡婚紗照，到Elie Saab的仙氣主紗，申敏兒這次的選擇，每一套都精準對應她的氣質、美成經典！





