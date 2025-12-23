申敏兒「頭頂供養米」為金宇彬祈福！法師婚禮證詞曝10年愛情故事

記者陳宣如／綜合報導

韓國男星金宇彬與女星申敏兒於12月20日低調完婚，這對愛情長跑十年的神仙眷侶終於攜手步入人生新階段。雖然婚禮未對外公開，但擔任證婚人的淨土會法輪法師今（23日）透過其所屬的「淨土會」官網公開了當日證婚詞全文，並揭露多年來兩人一直默默守護彼此。尤其在金宇彬抗癌期間，申敏兒曾「頭頂著供養米」前往菩薩像前祈福，這份深情舉動令不少人感動不已。

金宇彬（左）與申敏兒（右）愛情長跑十年，歷經男方抗癌、復出等人生波折，如今終於修成正果。（圖／翻攝自IG @soyoobridal_official）

法輪法師表示，他與金宇彬及申敏兒認識已久，見證了兩人在婚禮中深厚的情感與互相扶持的故事。他提到，金宇彬在2017年罹患鼻咽癌時，曾向法師尋求精神支持，並在治療過程中獲得力量；而申敏兒全程陪伴男友抗癌，也從法師的慰藉中汲取力量，默默守護不離不棄。

金宇彬（左）、申敏兒（右）的婚禮主婚人由法輪師父擔任。（圖／翻攝自IG @soyoobridal_official）

法師特別透露，申敏兒「曾頭頂供養米到慶州南山觀世音菩薩像前祈福，為的是給宇彬最大的祝福」，這份超越宗教界限的純粹陪伴，也象徵她十多年來默默守護愛情的縮影。除此之外，申敏兒自10年前起便持續捐助貧困兒童與脫北者，展現溫暖善良的本質，也深深打動了金宇彬。

談到婚禮當天，法師表示，婚禮全程氛圍溫馨簡樸，雖無華麗排場，但每個細節都充滿兩人互相扶持的印記，充分展現這對愛情長跑十年的神仙眷侶在患難中彼此相守的深情。

金宇彬（左）與申敏兒（右）20日在首爾新羅飯店舉行婚禮。（圖／翻攝自IG@ament_official）

此外，法師也給予新人婚姻建議，他指出：「婚姻生活並不容易，難免出現分歧與衝突。夫妻相處不應只追求依賴與溫暖，更重要的是尊重彼此的自由。」這番話被韓網認為點出了兩人愛情長跑仍能保鮮的秘訣。

金宇彬與申敏兒自2015年公開戀情以來，歷經男方抗癌、復出等人生波折，如今終於修成正果。法師表示，能見證兩人跨越困難、攜手步入婚姻，是一件非常感人的事情，也祝福兩人未來共同生活幸福美滿。

