申萬期貨年終獎領導拿30萬 員工僅1萬質疑不公遭停職

「領導30萬（人民幣，下同）、員工1萬」的年終獎分配，讓申銀萬國期貨有限公司（簡稱「申萬期貨」）瞬間站在了輿論的風口浪尖並衝上了熱搜。據報導，員工指控，該公司一級部門領導獲得的年終獎高達30萬元，普通員工僅獲得1萬元年終獎，這一30∶1的差距引發許多員工不滿，有員工通過網路直播公開維權，卻被領導暴力對待還並被停職。申萬期貨則否認員工指控。目前員工和公司都已報警。

紅星新聞報導，近日一張質疑申萬期貨年終獎分配不公的聊天截圖在網路上流傳，發文者唐先生幹自媒體，有16.1萬粉絲，他表示自己於2021年4月進入申萬期貨工作，先後在該公司的營運中心、網路金融部工作。

唐先生說，2025年12月末，他從其他同事處了解到關於2025年年終獎的消息：一線部門領導30萬元，普通員工1萬元。2025年12月31日他在工作群對此發出質疑信息稱，「一級部門領導30萬元、普通員工1萬元的巨大差距，讓我們全體普通員工深感不公與困惑。我們強烈要求管理層必須給普通員工一個明確說法」。

唐先生稱，他發完信息後，申萬期貨直接把他的企業微信帳號關掉了，公司總經理陸三江要求他去談話，他用自己的自媒體帳號開著直播走進會議室，陸三江要求他關閉直播，在一番理論後，「陸三江衝上來襲擊了我，他從背後拿起我的帽子，猛烈地摁了一下我的頭之後把我推倒在地，我的頭直接砸在了地上，臉部軟組織挫傷，當時臉是腫的」，唐先生說。

唐先生提供了兩份上海市東方醫院的診斷單，診斷時間均為2025年12月31日。一張顯示，經身體檢查：顏面部腫脹，頭暈頭痛。診斷為「損傷（頭外傷）」。另一張顯示，身體檢查：右臉及右顎下區皮膚腫痛，皮溫較高，右側顳顎關節略壓痛。張口度三指，張口型向下無偏斜。診斷為「臉部挫傷」。

唐先生說，元旦假期結束後，1月5日，他正常去上班，當天早上就收到停職檢查通知書，停職原因是「因你存在在辦公場所及企業微信群發表、傳播不當信息，且此前有不服從工作分配、虛假事由請假等行為，我司需就上述事項開展內部調查，現通知你自2026年1月5日起暫停履行崗位職責，進入停職檢查階段」。唐先生說，他已經報警，警方已立案調查。

申萬期貨公司相關負責人則對此表示，這件事為不實信息，公司已報警處理，目前公安機關正在調查處理。

申萬期貨公司是申萬宏源的控股子公司，成立於2007年，註冊資本額14.42億元。

