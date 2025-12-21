申請余家昶入忠烈祠！里長曝：8旬母疑還不知兒遇害

英雄余家昶當張文在北車隨機攻擊時，他不顧一切衝上前阻止，自己傷重不治。（圖／東森新聞）





英雄余家昶在北車隨機攻擊時，他不顧一切衝上前阻止張文，自己傷重不治，桃園市政府已經申請要讓余家昶入忠烈祠。對此，余家昶居住地的當地里長表示，他阻止張文讓群眾們有機會逃出，真的是英雄。而里長也透露，余長昶80多歲的老母親似乎不知道兒子離世，讓人聽了相當鼻酸。

阻止張文扔擲汽油彈，57歲余家昶見義勇為，傷重不治，如今桃園市政府表示，已經申請入祀忠烈祠。

余家昶居住地里長：「當然也可以啊，因為他去擋（張文）把時間拖長，讓他們（群眾）有逃出機會，這個也算是英雄啦。」

里長推測，余家昶的80多歲老母親疑似不知道兒子逝世的消息，家屬特別拜託官員先不要驚擾老人家。北車隨機攻擊當下，所有人四處逃竄，只有余家昶英勇上前阻擋，他是該被永遠記住的英雄。

