申請入學想上頂大「考英檢、多益有用嗎」？網戳破關鍵：學測英文15級分幫助最大

學測將近，打算透過「個人申請」升學的考生，在考完學測後，緊接著就要準備備審資料與後續面試。近日就有網友發文詢問：「高中生的英文檢定該考哪一種，對升學比較有幫助？」話題一出，引發不少網友分享經驗，多數人直言，關鍵仍在學測英文成績。

該名網友在臉書社團「高中學習討論群」發文，詢問升學階段適合報考的英文檢定。有網友建議，若想提升英語能力，可在高中畢業前報考全民英檢中高級，累積實力與證明；學測結束後，再視需求於2、3月報考多益，將證書納入備審資料，多少能替申請加分。也有人補充，多益若拿到高分，未來進入大學後，還有機會申請英文免修。

不過，多數網友則表示，學測英文成績仍最重要，「不論是繁星推薦、申請入學或分科測驗都需要」。不少網友直言，「老實說，認真準備學測考15級分對升學幫助最大，如果有分科也更有競爭力」、「有沒有用，看的不是英檢種類，是分數高低」、「考完學測的成績，基本上和英檢、多益差距不大，除非學測失常，考英檢和多益就非常有幫助。」

