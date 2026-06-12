115學年度大學申請入學於今（11）日公告分發結果，世新大學以招生名額使用率95.85％，寫下全國第3、優久大學聯盟第1的表現，也讓世新大學在這份分發榜單上，被看見的不只是數字。

以缺額比率觀察，世新大學是115學年度缺額比率低於10％的14間學校之一。相較114學年度招生名額使用率83.62％，今年增加12.23個百分點，無論從名額使用率或缺額控制來看，這次申請入學結果都有相當突出的成績。若從整體學群變化來看，大眾傳播學群今年招生名額使用率較去年增加5.92個百分點，為19類學群中增幅最高，也讓世新大學在傳播領域的辦學優勢更受關注。

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申請入學放榜世新大學傳捷報 招生名額使用率95.85％登全國第3

世新大學學生傑出人才獎勵頒獎典禮，114-2共69組學生獲表揚，涵蓋廣播金鐘、國際攝影大獎、全球新創競賽、電競、文學、體育與主持等多元面向，展現跨域實作與專業培育成果

進一步看學院表現，法律學院達100％、零缺額，新聞傳播學院與管理學院也都超過90％。其中，法律學院長期深耕智慧財產權與科技法學教育，結合理論、實務與公部門合作資源，並規劃實習銜接機制，讓法律訓練不只停在法條，也更靠近產業現場。

當升學選擇愈來愈務實，最後能留住考生志願排序的，通常是可被感受到的辦學內容。世新大學近年持續強化數位傳播、數據智能與跨域實作教學，將專業訓練與產業接軌，讓課堂不只停在教室裡，也慢慢長成學生帶得走的能力。AI也已融入課程設計，朝深度學習、生成內容、數據分析、應用程式與倫理法律等方向推進。申請入學放榜結果也顯示，這項重視實務能力與創新應用的辦學路線，正被更多考生與家長放進選擇裡。

學生的卓越表現，也讓這些課程不只停在紙上。近期在世新大學學生傑出人才獎勵頒獎典禮上，廣電碩班藍偉豪則以《二Two Scars》入圍Toronto International Nollywood Film Festival兩項決選提名；資管系江芸芸團隊以《VisAI助理眼鏡》獲新創競賽大專組決賽冠軍；傳管系曾歆雅團隊以《BeautyMatch》AI肌膚診斷與色彩分析App企劃獲全國大專創新企劃競賽特優。當作品、企劃與技術應用陸續在各自舞台上留下成績，課堂學到的內容，也真正幫助世新學生走進更寬廣的世界。

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