申請入學放榜！淡江缺額446人居冠 銘傳421人次之、台大也有188個名額沒招滿

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[Newtalk新聞] 115學年度大學申請入學今（11）日上午9時公告分發結果。根據大學甄選入學委員會統計，今年共有7823個缺額，較去年減少373個，創下近5年新低；不過，包括台灣大學在內，多所國立大學仍出現超過百人的缺額情況。

甄選會表示，今年共有64校參與申請入學招生，提供5萬450個名額，整體分發率達56.31％，創下近4年新高。缺額數則降至7823個，較去年的8196個減少373個，為近5年最低。

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根據甄選會統計，今年缺額最多的學校為淡江大學，共446個名額未招滿；銘傳大學以421個缺額居次。國立嘉義大學則有325個缺額，排名第三，也是今年少見擠進缺額前三名的國立大學。

其他缺額較多的學校包括文化大學298個、輔仁大學294個、東吳大學278個、中山醫學大學221個及靜宜大學204個。

在國立大學方面，嘉義大學缺額325個最多，其次為成功大學237個、中興大學216個。其餘缺額超過百人的學校還包括台灣大學188個、政治大學183個、東華大學178個、台北教育大學148個、台南大學136個及陽明交通大學135個。

值得注意的是，今年除部分私立大學缺額數仍偏高外，多所國立大學也出現超過百個缺額。雖然整體缺額已降至近5年新低，但在少子女化趨勢持續影響下，各校招生情況仍有明顯差異，後續分科測驗招生結果也備受關注。

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