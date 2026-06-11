申請入學放榜 11校「醫學系缺額137」創5年新高

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【高沛生／綜合報導】115學年大學申請入學統一分發結果今天公告，整體共有5萬450個名額（不含外加名額），7萬8280人報名，4萬4082人獲分發，分發錄取率56.31%，缺額7823個，其中11校醫學系提供597個名額，最後分發460人，出現137個缺額，創近5年新高；7校牙醫系提供200個名額，165人獲分發，也出現35個缺額，引發外界關注。

大學甄選入學委員會今天上午公告115學年申請入學統一分發結果，共有5萬450個名額（不含外加名額），7萬8280人報名，4萬4082人獲分發，分發錄取率56.31%，缺額7823個。

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申請入學統一分發結果 請點此

醫學系部分，11校醫學系合計提供597個招生名額（自費生），4918人次報名，2070人通過第1階段篩選，最後460人獲分發，有137個缺額，其中以中山醫學大學醫學系31個缺額、台北醫學大學醫學系29個缺額、中國醫藥大學醫學系28個缺額較多。甄選會分析，缺額增加可能與考生在申請入學管道同時錄取多個醫學系，或已透過繁星推薦錄取醫學系，因重複錄取導致缺額有關。

牙醫系部分，7校牙醫系合計提供200個招生名額（自費生），2146人次報名，697人通過第1階段篩選，最後165人獲分發，有35個缺額，其中以中國醫藥大學牙醫系16個缺額、中山醫學大學牙醫系11個缺額較多，而成功大學牙醫系9個名額僅分發1人。甄選會表示，成功大學牙醫系雖有正取生與備取生，但因考生重複錄取其他校系，導致最終僅1人獲分發。

另外，繁星推薦第8類學群（醫學系、牙醫系）也同步放榜，11校醫學系提供196個名額，439人次報名，306人通過第1階段篩選，最終錄取197人，台灣大學醫學系增額錄取1人。牙醫系部分，7校提供36個名額，148人次報名，59人通過第1階段篩選，錄取34人，出現2個缺額。

成功大學牙醫系9個名額僅分發1人，讓眾人跌破眼鏡。示意圖由民眾提供

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