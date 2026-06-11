申請入學醫學系、電機系缺額多 專家：對分科考生利多

大學申請入學統一分發結果公布，醫學系缺額增至137個，創近5年新高。記者陳正興／攝影

115大學申請入學統一分發結果今天出爐，根據大學甄選入學委員會統計，今年共有7823個缺額，比去年減少，創下5年來新低。特別的是，今年醫學系缺額創近5年新高。升學輔導專家指出，不只醫學系缺額上升，連熱門的電機系也因考生重複錄取而出現較多缺額，對有意透過分科測驗挑戰熱門科系的考生而言，反而是一項利多。

甄選會統計，今年各大學提供5萬0450個招生名額，4萬9425名考生獲得登記資格，最終4萬4082人完成分發，分發率56.31%，創下近4年來最高；統一分發後留下7823個缺額比去年減少373個，也讓缺額數創下5年來新低。今年11校醫學系缺額137個，創下近5年新高，法政、文史哲及外語學群招生名額使用率也較去年下滑。

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得勝者文教升學顧問陳佑榮表示，今年缺額總數雖比去年減少，但值得觀察的是醫牙的缺額人數，從去年79人，來到今年137人，增加了58人。另外，牙醫系缺額人數也從去年19人變為今年35人，增加的人數都相當顯著，對於想拚分科測驗醫牙學系考生反而是利多，不用擔心回流總數總數略為下降。

陳佑榮說，其實在最熱門的電機系也會遇到有相同的狀況，舉例來說今年眾所矚目的成大電機，今年首度拆成甲乙組，甲組招生人數20人，但是分發3人，也就是缺額了17人；乙組招生45人，只招收24人，缺額21人，但不表示成大電機不受歡迎。進一步分析可以從一階的通過門檻看出來成大電機甲通過門檻分數上升，可見考生對電機系的高度興趣，但是很多人都重複錄取，可能反而導致缺額。

此外，今年外語、法政及文史哲學群名額使用率相對較低，陳佑榮認為，未必代表這些科系逐漸失去吸引力，由於外語相關科系的學生志向通常十分集中填寫外語類科，最後只會錄取其中一校，因此容易形成較多缺額。

針對即將參加分科測驗的考生，陳佑榮建議，尤其是理組的學生，最後一個月多看考古題，可能在某些觀念豁然開朗，對分科的幫助會很大，不要太早放棄。

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