申請入學 台大、陽明交大、成大醫科二階撞期

115年大學申請入學簡章近日公布，多校系採計科目變動大。圖為大學學測考場。（本報資料照片）

115年大學申請入學簡章近日公布，台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組等3個系組，一階篩選科目均捨學測英文科，改採社會科，採計社會科的自費醫學系、牙醫系及中醫系增為7個。另外，台大、陽明交大及成大等3校醫學系二階甄試日期都是明年5月16日，考生面臨衝堂，必須提前選擇。

114年申請入學一階篩選有馬偕醫學大學醫學系、輔大醫學系、中國醫藥大學醫學系及中國醫藥大學牙醫系等4個自費校系採計社會科成績；台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組，在115年申請入學一階篩選，均取消採計學測英文科成績，改納社會科成績。

廣告 廣告

升學輔導專家劉駿豪表示，如果考生以醫學系、牙醫系或中醫系為目標，建議社會科仍要有一定時間準備，否則容易錯過這7個系組的選填機會。

在115年甄試安排方面，多所醫學系提供多日場次，增加考生選擇彈性。北醫與長庚醫學系規畫四天，中國醫醫學系安排三天，使考生能避開撞期提升甄試參與度；對校系而言，也有助於讓過一階的學生都能有面試機會。

不過，台大醫學系、陽明交大醫學系（含醫師組、醫師科學家組及醫師工程師組）及成大醫學系的申請入學二階甄試日期均為明年5月16日，考生必須三擇一，和往年相同。台灣大學註冊組長李宏森表示，衝堂代表學生考前要先做好決定，避免占名額導致缺額，這是各系自行評估後的結果。

另外，政大外交系、台北大學應用外語系有別以往採多個科目進行一階篩選，改以國文科單科成績分高下，變動劇烈。政大外交系回應，為避免與其他科系出現重榜情況，學系每年都會視招生狀況調整不同科目的倍率，希望藉此降低重複錄取所造成的名額流動。

台大社會系之前採計數B，現在則改採數A，專家預期將收到很不一樣的學生。李宏森表示，台大社會系教學內容注重數據資料跟統計相關能力，經過分析後，認為改採數A對未來AI相關比較符合需求。至於台大醫學系不採英文，改採社會，主要是醫生非常注重人文社會思想，考量英文能力大家普遍都不錯的狀況下，決定改採社會。