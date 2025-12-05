申請庇護和人道計畫的移民 工作許可效期縮減為18個月

川普政府4日宣布新政策，發給申請庇護或其他人道計畫移民的工作許可效期，從5年縮減為18個月。該政策可望即日生效，目前僅適用於新簽發的工作許可。

華爾街日報導，負責處理大部分合法移民申請的美國公民及移民服務局(USCIS)局長艾德洛(Joe Edlow)表示，政府決定透過縮短移民更新工作許可期限，更頻繁地進行審查。他表示，「USCIS有必要加強審查外國人；所有外國人都必須記住，在美國工作是特許，而非權利。」

前述政策轉變是川普政府因應上周兩名華府國民兵遭阿富汗公民槍擊事件，最新採取的打擊合法移民舉措。受到縮短工作許可效期影響的移民，主要是尋求庇護或人道保護的移民，包括難民、庇護申請獲准移民以及獲准暫緩遣返的移民。

這項變化可能影響數十萬人；例如，肉類加工業一直依賴在美申請庇護後獲得合法工作許可的移民工人，維持工廠運作。大多數工作簽證類別如H-1B簽證，不需要單獨的工作許可。

川普政府這項政策調整，很可能引發移民權益倡議者和雇主的嚴重擔憂，尤其是那些較常雇用難民或尋求庇護者的行業。

拜登政府在2023年將工作許可效期從2年延長為5年；當時決定做出政策轉變，是基於南部邊境湧入大量庇護申請，政府需要處理數量龐大的工作許可申請案，很難在現有許可到期前發放續簽，以致於數以萬計移民在工作許可失效期間被解雇或停職，其中包括許多在科技金融等傳統高薪行業工作的人。

工作許可效期限較長，可以讓移民和雇主安心，工作不易中斷；當然也可能帶來新的問題：工人有可能申請庇護或相關移民案失敗，失去工作資格，工作許可卻仍然有效。

尋求庇護者權益倡議計畫(Asylum Seeker Advocacy Project)聯合執行主任克魯茲 (Conchita Cruz) 表示，「縮短工作許可效期對所有人都不利，效期縮短會導致工作許可審批積壓，迫使尋求庇護者退出勞力市場，損害雇主、同僚及依賴他們的各地社區的利益。」

