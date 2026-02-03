申請棄中國籍遭拒！李貞秀爭取提名卻隔天秒離婚 簡舒培：胡扯政府刁難

記者詹宜庭／台北報導

簡舒培指出，李貞秀在尚未放棄中國籍之前，就先放棄與她先生的婚姻關係。（圖／前進新台灣）

民眾黨不分區立委李貞秀今（3日）宣誓就職，拿出「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調自己在去年已親自到中國辦理相關手續，但不被當地公安局接受。對此，台北市議員簡舒培於三立政論《前進新台灣》指出，李貞秀在尚未放棄中國籍之前，就先放棄與她先生的婚姻關係，她可以放棄與先生的關係、甚至放棄中國國籍，但花了兩年的時間卻遲遲無法完成放棄手續，還胡扯說是台灣政府在刁難她。

簡舒培表示，李貞秀在尚未放棄中國籍之前，就先放棄與她先生的婚姻關係，她徹徹底底是中國人。她指出，李貞秀接受 BBC 專訪時說，為了避免參選影響家人、讓家人曝光，所以在遞交申請提名的隔一天，也就是2023年民眾黨提名她、遞交申請的隔日，她就與先生辦理離婚手續，從那時候離婚至今，李貞秀就是紮紮實實的中國人，而非中國籍配偶。

簡舒培進一步指出，李貞秀今日宣誓就職，當大家問她是否已放棄中華人民共和國國籍時，她千拖萬拖只拿得出車票、機票，就是拿不出放棄國籍的申請書。她為了當立委，可以放棄與先生的關係、甚至放棄中國國籍，但花了兩年的時間卻遲遲無法完成放棄手續，還胡扯說是台灣政府在刁難她。簡舒培強調，如果台灣政府真的要刁難李貞秀，若國籍法是內政部部長說了算，根本不會給她一年時間的空間。

※上述言論，僅代表節目來賓之立場。

