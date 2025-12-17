申請消除C肝認證恐遭中國阻撓 衛福部會積極向WHO爭取

世界衛生組織(WHO)設定2030年消除病毒性肝炎目標，衛福部今天(17日)舉辦「台灣領航 消除C肝」國際記者會，宣布台灣已於今年提前達標，且將於年底以「中華台北」(Chinese Taipei)名義向WHO西太平洋區署申請消除C肝認證。對於是否會重演過去申請小兒麻痺根除認證卻因中國因素而未領到證明的情況，衛福部次長莊人祥受訪時表示，台灣會積極向WHO爭取，避免發生此事。

小兒麻痺過去曾是台灣民眾聞之色變的傳染病，當時因疫苗接種未普及，1982年曾爆發一波大流行，隔年政府加強推動疫苗接種，之後未再出現小兒麻痺病毒野生株個案，1992年便符合WHO所訂定的小兒麻痺根除標準，台灣隨後向WHO申請根除證明，但WHO以西太平洋地區其他國家尚未全數根除為由，未發給證明；但WHO於2000年宣布西太平洋地區根除小兒麻痺時，台灣未獲邀參加，且至今都未拿到「根除證明」。

衛福部次長莊人祥17日在記者會後受訪表示，WHO內有中國成員，衛福部國合組會積極與WHO聯繫並爭取發給C肝消除認證，避免相同情況再發生。(編輯：宋皖媛)

