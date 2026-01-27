申請產創研發抵減要扣除「這收入」 誤列將剔除及補稅

財政部中區國稅局表示，申請產創研發抵減要扣除該研發成果所產生的收入 。李政龍攝



財政部中區國稅局表示，符合《產業創新條例》規定之研究發展支出，可適用投資抵減的租稅優惠，但如領有政府補助款及研究發展單位產生之收入應予減除。

中區國稅局說明，為鼓勵企業提升自主研發能力，持續投入創新研發活動，依產業創新條例第10條規定，可就當年度研究發展支出扣除政府補助款、以及研發單位產生的收入，之後金額的15%內，抵減當年度應納營利事業所得稅額，或在該金額10%內，自當年度起3年內抵減各年度應納營利事業所得稅額，二種方式擇一適用，抵減金額均以不超過當年度應納稅額30%為限。

另依公司或有限合夥事業研究發展支出適用投資抵減辦法第13條規定，適用投資抵減的研究發展支出，不包括政府補助款及研究發展單位產生之收入在內，且應以稅捐稽徵機關核定數為準。

中區國稅局舉例，甲公司在辦理112年度營利事業所得稅申報時，已扣除政府補助款2,000萬元，列報適用產業創新條例第10條研究發展支出新台幣6,000萬元，並於支出金額10%限度內，抵減自當年度起3年內各年度應納營利事業所得稅額，可使用抵減稅額600萬元（6,000萬×10%）。

但經中區國稅局查核發現，以上研發成果有提供給關係企業使用，甲公司並按該研發支出成本及費用加成向關係企業收取研發收入9,200萬元，在計算研發支出金額可適用投資抵減時，應將該研發收入自研究發展支出中減除，因此，核定適用投資抵減之研究發展支出為0元（＝研究發展支出6,000萬元－研發收入9,200萬元），可抵減稅額0元。

中區國稅局提醒，營利事業列報適用投資抵減之研究發展支出時，須注意相關規定，以免遭國稅局剔除補稅，影響自身權益。

