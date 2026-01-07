申請美簽需保證金國家激增 最高繳1.5萬美元

美聯社6日報導，美國總統川普(Donald Trump)的政府將要求入境美國時須繳交保證金的國家數量增加了近3倍。這些國家的護照持有人申請入境美國時，將被要求繳納最高多達15,000美元的保證金。

美國國務院6日在該名單上新增了25個國家。而不到一週前，政府才將7個國家列入簽證保證金名單，使該名單的國家總數達到13國。根據一份美國國務院網站travel.state.gov發佈的通知，最新新增國家的保證金要求將於1月21日生效。

此舉意味著目前共有38個國家被列入名單，其中大部分位於非洲，但也包括一些拉丁美洲和亞洲國家。這使得取得美國簽證費用對許多人來說難以負擔。

這是川普政府為收緊美國入境要求而採取的最新措施，此前政府已要求所有需要簽證的國家公民接受面談，並披露其多年來的社交媒體紀錄，以及本人和其家人從前的詳細旅遊狀況和居住情況。

美國官員為保證金措施辯護，堅稱這些保證金能有效確保特定國家的公民不會逾期滯留。保證金金額從5,000美元到15,000美元不等。

繳納保證金不保證一定能獲得簽證，但若簽證被拒或簽證持有人證明其已遵守簽證條款，保證金將予以退還。

自1月21日起，新增的簽證保證金要求涵蓋國家為阿爾及利亞、安哥拉、安地卡及巴布達(Antigua and Barbuda)、孟加拉、貝南(Benin)、蒲隆地(Burundi)、維德角(Cape Verde)、古巴、吉布地(Djibouti)、多明尼加、斐濟(Fiji)、加彭(Gabon)、象牙海岸、吉爾吉斯(Kyrgyzstan)、尼泊爾、奈及利亞、塞內加爾、塔吉克(Tajikistan)、多哥(Togo)、東加(Tonga)、吐瓦魯(Tuvalu)、烏干達、萬那杜、委內瑞拉和辛巴威。

先前已在名單上的國家則有不丹、波札那(Botswana)、中非共和國(Central African Republic)、甘比亞(Gambia)、幾內亞(Guinea)、幾內亞比索(Guinea-Bissau)、馬拉威(Malawi)、茅利塔尼亞(Mauritania)、納米比亞(Namibia)、聖多美普林西比(Sao Tome and Principe)、坦尚尼亞(Tanzania)、土庫曼(Turkmenistan)以及尚比亞(Zambia)。 (編輯:柳向華)