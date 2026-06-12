申請補發5年加班費受阻？榮總工會提「3訴求」：籲勞檢介入查黑數

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記者簡浩正／台北報導

北榮/台北榮總。(圖／資料照)

申請補發5年加班費受阻？台北榮總、高雄榮總工會今（12）日在台北榮總前抗議，指控院方辦理追溯補發5年加班費作業時設下諸多限制，導致基層權益受損，提出立即啟動協商、開放同仁自主查詢，以及全面清查醫界加班黑數等3大訴求，要求院方及主管機關正視問題。

此次抗議爭議源於退輔會體系近期啟動追溯補發2020年至2024年間加班費作業。工會表示，榮院辦理追溯補發五年加班費的作業上，院方設下重重門檻阻撓員工申報，包含限制只能申報一小時以下的加班餘數，且以過去曾申報加班的日期為限，作業期限上則更盡顯倉促，嚴重減損員工應有的工資報酬。此外，院方在審核過程中蓄意阻撓，包含藉由強行要求員工檢附過份證明等手段，為節省雇主人事開支惡意刁難、駁回申報，同時原訂與工會的協商日期跳票拖延，針對工會呼籲延長申報期限的訴求置之不理，而退輔會轄下的高雄榮總員工也面臨同樣殘酷處境。

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北榮工會理事長黃甘迪表示，北榮在2026全球最佳醫院排名躍升至全球第174名，榮登全國第一，成績值得肯定。然而，他認為這份榮耀來自無數基層醫事人員及行政同仁長年超時工作的付出，北榮院內長期存在加班黑數及加班費未完整給付的血汗問題，世界級醫院除了追求醫療品質，更應重視員工勞動權益。

黃甘迪指出，針對2020年至2024年間的加班費追補作業，院方設下諸多不合理也不符合法令的限制條件，並排除部分公職同仁權益，致使基層可申報追補的加班費數額大打折扣，此外，院方屢次片面拖延與工會協商日期，在充滿爭議現況下也未承諾延長申報作業期限，因而在本次記者會提出三項重點訴求，呼籲陳威明院長正視工會並啟動實質協商，方能成為真正照顧員工的領導者。

高榮代表，高雄榮總護理師楊淯涵指出，高雄榮總在執行專案加班費申請期間，許多護理師反映遭遇直接勸退、要求額外佐證、強行駁回申請甚至予以情緒施壓，致使院內同仁在過程當中承受巨大壓力，更對主張自身權益感到徬徨不安。她認為榮總的制度應要正視護理師及各職類人員長年以來的辛勞付出，給予應有的尊重與公平對待。

黃甘迪強調，工會並非要與院方對立，而是希望台北、高雄榮總及退輔會正視基層聲音。以下提出三項訴求：

1、台北榮總及高雄榮總院方應正視工會及基層訴求，立即啟動實質協商、延長申報期限、完整清償勞基法及公職人員未被給付之全額加班工資。

2、退輔會應改正現行追補制度闕漏後重新公告，下轄榮民醫院應開放同仁自主查詢五年電子簽章紀錄，莫再藉故反復刁難駁回基層申報案件。

3、衛福部及勞動部應全面清查各醫療院所現存之龐大加班黑數、追溯五年加班費受阻等嚴峻問題，嚴格落實勞動檢查及工時管理制度改革。

北榮院長陳威明表示，追溯5年加班費算到分鐘補發的事情，很多同仁都已在努力中，在合法及兼顧公平正義的的情況之下，會盡快發放。強調照顧員工的決心始終不變，也再次感謝各相關單位同仁在本案中的辛勤投入與努力。請企業工會理解相關行政作業所需時間，相信透過理性溝通與共同努力，必能兼顧同仁權益與制度公平，持續營造互信、合作的職場環境。

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