申請要快! 基隆電動車補助喊卡 謝國樑遭轟"政策買票"

政治中心／陳崇翰 基隆報導

基隆市長謝國樑，選舉時最重要政見，推動青年電動機車補助，政策上路三年，送出2萬4000輛電動車，現在拋出震撼彈，因中央財劃法影響，經費不足，只到今年年底。議員痛批，送出的也不到原規劃的5萬輛，而且3.0版本一月才上路，議員看不下去，怒轟謝國樑政策買票。

基隆市議員（民）吳驊珈：「電動機車的申請到底，明年會不會繼續，沒有能力的人只會抱怨，有能力的人想辦法解決問題。」基隆市議員砲火猛烈，因為地方政府拋出震撼彈，就任三年的市長謝國樑，推動青年電動機車補助案，現在臨時喊卡。

基隆市議員（民）鄭文婷：「政見跳票，在今年徹底的，讓所有的市民看清楚，這就是所謂的政策買票。」雷聲大、雨點小，民代看不下去，把時間往回推當時謝國樑剛選上市長，2023年9/28開始，規劃將補助2.6萬輛電動車，隔年還放寬申請資格，到今年一月3.0版本加碼不限廠牌，一次就補助六萬元。聲源：基隆市環保局局長馬仲豪：「我們在今年度還有11跟12月，兩個月的時間，歡迎有需要的市民朋友，可以多多申請加入，因為受限於中央相關預算的調整，我們的各方面的預算，相對吃緊，所以目前是暫緩發放，感謝市民朋友的關心與體諒。」又把責任推到中央，還要市民要申請動作得加快，這樣的說法，民眾買單嗎？民眾：「不要這樣改來改去。」民眾：「有人第三年要申請怎麼辦，要縮減到兩年，要跟我們說一下原因是什麼。」

基隆市議員（無）陳冠羽：「基隆市的財政狀況是玩不起，這種每一台要補助6萬元，甚至6萬元以上的，高額補助，那請問這個政策，到底要帶基隆市去哪裡。」政策臨時喊卡，下一步往哪裡走，市府說詞再度讓外界譁然，電動車補助上路以來，爭議連環爆，選民都看在眼裡。





