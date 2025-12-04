申請「僱用安定措施」薪資差額補貼 留意「90日」期間限制
〔記者李靚慧／台北報導〕因應美國關稅、新台幣匯率波動及國際貿易情勢變動，勞動部自今年4月起，針對實施減班休息(俗稱無薪假)勞工，提供薪資補貼。勞動部提醒，薪資差額補貼的申請期限為實施減班休息「每滿30日的次日起90日內」，由於自9月起實施人數攀升，提醒在9月1日至9月30日實施減班休息達30日的勞工，申請薪資補貼的期限，將至今年12月29日截止。
根據勞動部統計，至11月30日的減班休息(俗稱無薪假)人數已達9153人，若一名全時受僱勞工，經雇主通報實施減班休息期間為114年9月1日至114年11月29日，自9月1日至9月30日減班休息實施期間已滿30日，即可申請薪資差額補貼，申請期限計算方式有2種。
第一種為「逐月申請」，可自114年9月1日至114年9月30日減班休息滿1個月後(第1個月)，在114年10月1日至12月29日的申請區間提出第1個月的薪資差額補貼；以此類推，10月1日至10月30日(第2個月)減班休息的薪資補貼可於10月31日至115年1月28日的申請區間提出申請；10月31日至11月29日(第3個月)可於11月30日至115年2月27日申請區間提出申請。
第二種「一次申請3個月」，114年9月1日至114年11月29日減班休息滿3個月，因第1個月(114年9月1日至114年9月30日)的薪資差額補貼申請期限為12月29日，因此申請者最遲也需在12月29日提出申請。
發展署提醒，可向工作所在地的勞動力發展署所屬分署提出申請，或透過「台灣就業通」網站僱用安定措施專區線上申請，皆須須留意減班休息每滿30日的「次日起90日內」的時間限制。
勞動部勞動力發展署推動「僱用安定措施」，針對「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」共9個行業，在114年8月1日至115年1月31日的公告辦理期間，若與雇主協議實施減班休息達30日以上，經地方勞政機關列冊通報的受僱勞工，就可以依規定申領薪資差額補貼，補助薪資差額由原來的50%提高為70%，降低減班休息勞工因薪資減少對生計的衝擊，協助減班休息勞工穩定就業。
