申辦就業安定費電子帳單 環保節能

為提升服務效率與環保效益，勞動部勞動力發展署昨（十二）日表示，已開放雇主申請就業安定費電子帳單。雇主利用線上或書面方式申請電子帳單，即可透過電子郵件輕鬆接收繳費通知，掌握繳費資訊更即時、更便利，享受快速又安全的帳單管理體驗。

勞動力發展署指出，提供雇主申請就業安定費電子帳單，帳單直接寄送至雇主指定電子信箱，快速又便利，不再擔心紙本遺失或延誤收到，由資訊系統發送電子帳單，雇主不論身處何地，均能透過網路線上即時查閱帳單資訊，輕輕鬆鬆掌握繳費期限，大幅降低漏繳與被加徵滯納金風險。此外，還可減少紙張使用，電子帳單採取加密方式處理，保障帳務資料安全，有助於提升帳務管理效率。

發展署進一步指出，雇主上網連線至「就業安定費繳交明細查詢及繳費證明補印網頁」（網址：https://feeqry.wda.gov.tw/feeweb/login.jsp），以自然人憑證或健保卡登入，點選「就業安定費繳款通知電子帳單」，填寫電子郵件，確認無誤後點選「確認申請」送出系統審核。

民眾也可下載填妥申請表，傳真至02-23801821或寄至發展署（100台北市中正區中華路1段39號10樓），甚至還可臨櫃提出申請，完成審核後系統會寄送「電子郵件確認信」，雇主須於期限內完成啟用程序才會生效。電子帳單完全免費，可以隨時申請或取消。若有相關問題，可至「外國人勞動權益網」（網址：https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/index）查詢或電洽：02-89956000詢問。