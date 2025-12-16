申辦需求暴增 中市府說明自然人憑證短缺原因：僅獲配1200張

台中市民政局表示，全市各戶所預估需求約7000多張，但最近一次僅獲配1200張，後續仍需中央統一調度與配送。（台中市府提供）

公投電子連署帶動自然人憑證申辦潮，全台各地卡片吃緊，台中市議員江肇國16日指出，全市26所戶政事務所中，仍有6所自然人憑證卡片存量掛零、22所存量不足百張窘境，顯示市府相關因應作為仍未到位。市府民政局表示，全市各戶所預估需求約7000多張，但最近一次僅獲配1200張，後續仍需中央統一調度與配送。

江肇國表示，自然人憑證卡片大缺貨，他上周在市議會提出臨時動議獲通過決議，要求市府依內政部規範，確保各戶所至少維持「5天安全存量」，以因應申辦需求。換算下來，每所約需準備200至400張自然人憑證，才能避免民眾白跑一趟。

江肇國指出，民政局先前對外回應「已到卡900張，並啟動戶所間庫存調撥機制」，但根據最新掌握資料，全市26所戶政事務所中，仍有北屯、清水、沙鹿、烏日、太平、霧峰共6所存量掛零、22所存量不足百張，與民眾實際需求有明顯落差，要求市府不能僅止於一次性補卡或事後調撥，應主動滾動檢視需求，與內政部密切協調。

民政局指出，自11月28日起，台中各戶政事務所因申辦需求增加而快速消耗卡片，庫存已不足，市府第一時間向內政部提出補配申請，各戶所預估需求約7150張，但最近一次僅獲配1200張，於12月12日到貨，仍需中央統一調度與配送。

針對6所戶政事務所存量掛零，民政局指出，市府啟動全市戶政事務所間的「庫存調撥機制」，優先將卡片調配至需求量較大的戶所，確保服務不中斷。另提醒民眾，近期部分戶政事務所卡片庫存已用罄，由於自然人憑證可跨戶所申辦，無須返回戶籍地，建議申辦前先電話查詢以免撲空。

