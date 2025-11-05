申辦一次性台胞證增至100口岸 陸委會：未提高赴中意願

陸委會外觀。李佳穎攝



中國大陸國台辦近期宣示一次性台胞證政策，台灣民眾只要攜帶出入境證件與身分證到就能在全中國100個口岸直接辦理，只需30分鐘，每次可停留3個月。對此陸委會認為，民眾不會因中共相關措施，就大幅提高赴中意願。

國台辦昨（11/5）日舉行例行記者會，國台辦港澳局局長兼發言人張晗表示，如果台灣民眾沒有提前辦理台胞證，只要帶上自己的台灣地區出入境證件和身分證，即可在抵達中國時在入境口岸提交辦證申請，30分鐘內即可拿到1張一次入出境有效台胞證，每次可停留3個月。

另外，中國國家移民管理局於11月4日頒布新規定，自11月20日起，將可簽發一次有效台灣居民來往大陸通行證的口岸範圍由現有58個增加至100個。若無需辦理一次性台胞證，可以透過台灣旅行社代辦卡式台胞證，5年內隨時來往兩岸。

外界質疑，赴中旅遊人數是否增加，進而增加被統戰的機會，對此，陸委會回應，從國人赴中國大陸的出行安排習慣來看，絕大多數會擔心中共當局以政治或各種因素拒絕入境，僅少數人以落地簽方式嘗試入境中國大陸，「政府不認為國人會因中共相關措施，就大幅提高赴陸意願。」

話鋒一轉，陸委會批評，對於近年國人反映赴陸遭拒絕入境、失聯、不當留置盤查或疑似被限制人身自由的案件，有持續增加的趨勢，陸方應該要正視我國人赴陸人身安全的問題及確保相關權益。

另外，陸委會提醒，中共執法不確定及法治長期欠缺透明，導致國人赴陸可能觸法或遭入罪之人身安全風險大增，不要被中共的惠台措施所影響，建議赴陸前仍要審慎評估相關人身安全風險，確保自身安全。

