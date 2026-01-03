男下腹爆「線狀排列小花朵」！慘痛經驗曝光 醫師：學到了

部分民眾進行性行為時，沒有做好事先防範，導致感染性病尖銳濕疣（菜花），但得病後的後續處理更需注意。皮膚科醫師王宣甯近日表示，有病人的病灶長在下腹部，自己剃毛後反而出大事，長出大量線狀排列的小花朵。

王宣甯在臉書發文稱，病人是醫生最好的老師，分享一件自己從病人身上學到的事。他指出，菜花是由HPV病毒感染所引起，有個病人長在下腹部，為了看清楚皮膚狀況，他自己拿了剃刀把毛剃乾淨，結果反而划出很多小傷口，再隔一次回診的時候，就看到患處長出一大堆呈現線狀排列的小花朵。

他接著表示，有鑒於這個慘痛經驗，建議若想整理體毛，使用小剪刀修剪即可，盡量避免任何刮傷。不要刮、不要摳、不要刺激病灶，同時鼓勵大家一有狀況就及早就醫。

王宣甯還補充，HPV疫苗也可減少菜花的感染機率，據WHO、美國CDC及衛福部建議，HPV疫苗主要建議施打對象族群為9～26歲女性，可預防子宮頸癌與生殖器菜花；9～26歲男性打了之後，則可預防菜花、肛門癌、喉癌、陰莖癌等。另外27～45歲成人若有多重性伴侶或未曾接種，可與醫師評估討論後考慮接種。

衛福部台中醫院衛教文章也指出，尖形濕疣是一種病毒性傳染病，病毒離開人體後短期間就會自然死亡，性接觸感染尖形濕疣之性伴侶，被傳染的可能性為90%以上，但好發之處直接接觸沾染病毒的擦拭毛巾、馬桶或其他器具等，感染尖形濕疣機率不大。

