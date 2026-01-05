男下面長菜花「用剃刀除毛」 回診醫驚見「整排小花朵」

一名男性患者因下腹部長出菜花病灶，為了看清楚狀況而使用剃刀將體毛剃除，未料此舉反而在皮膚上製造許多微小傷口。該患者下次回診時，醫師發現病灶大量增生，呈現線狀排列的小花朵分布。

一名男子私密處長菜花用剃刀除毛，反而造成病毒擴散成片。（示意圖／取自pixabay）

東元醫院皮膚科醫師王宣甯指出，菜花又稱尖銳濕疣，是由HPV病毒感染所引起的性傳染疾病。從這起病例中觀察到，使用剃刀處理病灶周圍體毛可能造成病毒擴散。當剃刀在皮膚上滑動時，容易產生肉眼難以察覺的小傷口，這些傷口成為HPV病毒入侵的途徑，導致感染範圍擴大。

王宣甯建議，若患者想要整理病灶周圍的體毛，應使用小剪刀進行修剪即可，避免任何可能刮傷皮膚的行為。患者不應刮、摳或刺激病灶部位，應盡早就醫接受專業治療。

此外，王宣甯提醒，HPV疫苗可有效減少菜花的感染機率。根據WHO、美國CDC及台灣衛福部的建議，9至26歲女性接種HPV疫苗可預防子宮頸癌與生殖器菜花；9至26歲男性則可預防菜花、肛門癌、喉癌、陰莖癌等疾病。27至45歲成人若有多重性伴侶或未曾接種疫苗，可與醫師評估討論後考慮接種。

