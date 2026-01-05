男下面長菜花「用剃刀除毛」 回診醫驚見「整排小花朵」
一名男性患者因下腹部長出菜花病灶，為了看清楚狀況而使用剃刀將體毛剃除，未料此舉反而在皮膚上製造許多微小傷口。該患者下次回診時，醫師發現病灶大量增生，呈現線狀排列的小花朵分布。
東元醫院皮膚科醫師王宣甯指出，菜花又稱尖銳濕疣，是由HPV病毒感染所引起的性傳染疾病。從這起病例中觀察到，使用剃刀處理病灶周圍體毛可能造成病毒擴散。當剃刀在皮膚上滑動時，容易產生肉眼難以察覺的小傷口，這些傷口成為HPV病毒入侵的途徑，導致感染範圍擴大。
王宣甯建議，若患者想要整理病灶周圍的體毛，應使用小剪刀進行修剪即可，避免任何可能刮傷皮膚的行為。患者不應刮、摳或刺激病灶部位，應盡早就醫接受專業治療。
此外，王宣甯提醒，HPV疫苗可有效減少菜花的感染機率。根據WHO、美國CDC及台灣衛福部的建議，9至26歲女性接種HPV疫苗可預防子宮頸癌與生殖器菜花；9至26歲男性則可預防菜花、肛門癌、喉癌、陰莖癌等疾病。27至45歲成人若有多重性伴侶或未曾接種疫苗，可與醫師評估討論後考慮接種。
延伸閱讀
小嫻母親離世忍痛登台 深夜悲痛發聲：媽媽！我完成了
不慎親人屁股！王陽明2026 Day1遇車禍 他道歉+負責
陳水扁節目喊卡 董智森曝綠營翻臉隱因：誰當年沒拿阿扁錢？
其他人也在看
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 54
詹惟中逆轉糖尿病前期、減肥7公斤靠2招！研究證實：能穩血糖、血脂
命理專家詹惟中日前上節目自曝去年健檢發現糖化血色素高達6.3，空腹血糖也飆破131，邁入糖尿病前期，所幸後來靠著2招成功改善，還減肥7公斤。 詹惟中運動、戒精緻澱粉改善糖尿病前期 詹惟中說，發健康2.0 ・ 49 分鐘前 ・ 發起對話
下面長菜花！他「1舉動」害慘自己 醫傻眼：冒出整排小花朵
性行為時正確使用保險套，不僅能避孕，還可以防止性病感染。對此，皮膚科醫師王宣甯分享，有病人感染性病尖銳濕疣（俗稱菜花），而病灶長在下腹部，結果他自己剃毛後卻出大事，長出一大堆、呈現線狀排列的「小花朵」，因此建議不要刮、不要摳、不要刺激病灶，且提早就醫治療。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 8
體重從沒超過45kg！孫儷「乾淨飯減肥法」爆紅，鄧超跟著吃腰圍少4cm，這3種人跟著吃瘦超快
最近社群被女神孫儷的「乾淨飯減肥法」洗版，不靠極端節食、不用瘦瘦針，卻默默把身材養回巔峰狀態。連鄧超都被她帶著吃，3週沒見直接腰圍少4公分，整個人精實又有精神。關鍵不是吃很少，而是吃得「乾淨又對比例」女人我最大 ・ 4 天前 ・ 6
他才退休就腦中風，太太靠7字訣救回老公！醫破解「黃金3小時」迷思：越早搶救，損害越小
腦中風並非不可逆的命運，只要及早辨識、迅速送醫並接受妥善治療與復健，多數患者都有機會恢復良好功能。不少民眾誤以為「錯過黃金3小時就沒救」，延誤治療時機，這是錯誤觀念！該如何把握急救黃金期，中西醫聯手揭真相──幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 8
明「小寒」到！避早起洗頭 民俗專家提醒6大開運法
這段時間，《黃帝內經》中記載：「春夏養陽，秋冬養陰。」冬季萬物斂藏，養生應順應自然界收藏之勢，滋補內臟。當以收斂、封藏為主，以保護人體陽氣，使其閉藏、內養而不被打擾，神氣不外露，以養精蓄銳。所以要保持心情舒暢，勿過喜過悲，心境平和。 《黃帝內經》上說寒冷冬...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 2
男子愛囤特價咖啡豆 喝到腎功能剩不到10%
腎臟科醫師洪永祥指出，台灣潮濕氣候下，有一種黴菌毒素不怕高溫、不怕水洗，甚至在胃酸浸泡下依然存活，已有多起案例因接觸或食入這種毒素導致腎臟嚴重受損。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 5
「染髮」增膀胱癌風險？醫曝「這3件事」才是致癌元兇：男性發病率高2倍，尿液篩檢是救命關鍵
膀胱癌雖不在國內十大癌症的排行榜上，但卻在泌尿系統癌症中占了七成，且有逐年上升趨勢。晚期膀胱癌五年存活率僅5~15%，常使人感到絕望。然而隨著醫療進步，晚期轉移的病人除了可接受化療外，還有標靶藥物、免疫療法及最新的抗體藥物複合體藥物（ADC）治療，病人不要放棄希望。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 8
吃完早餐更餓？ 營養師：5種「看似養生」組合快換掉
彭逸珊在臉書粉專發文分享，有些早餐組合看起來清爽、養生，實際上含糖量高、蛋白質少且飽足感弱，讓人吃完反而更想吃零食。對此，她列出5種「地雷組合」，建議民眾趕緊替換。1、穀物脆片＋鮮奶：容易攝取過多糖市售穀物脆片含糖，建議選擇無糖高纖款，或是以水果優格取代。2...CTWANT ・ 1 天前 ・ 11
「2食物」竟是癌王推手！消化道醫師曝神招：吃芭樂、青椒能解致癌物
選擇加工食品與醃製品果腹，既快速又方便，但這類食物常是現代人健康的隱形殺手！消化道醫師黃士維提醒，長期攝取此類含亞硝酸鹽的食物，是誘發消化系統「4大癌症」的關鍵因子，當中包含曾蟬聯15年癌王的大腸直腸癌，不容小覷。若想守護健康、正確防癌，必須從提升飲食意識做起，也須深入了解背後的致命風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
中年男子長期喝「汽水加煉乳」 糖尿病惡化慘截肢
據馬來西亞製造商「Kedidi Kaki Palsu」官方TikTok帳號釋出的影片，畫面中當地一名中年男子坦言，自己長期有一個習慣，每晚外出都會點一杯汽水，並加入煉乳，他自稱沒有上癮，只是這樣搭配真的很好喝，所以就會習慣點一樣的飲料。但隨著男子長期高糖攝取，他的血糖控制惡化，...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 8
快感冒「吞2000毫克維生素C」能壓下去？ 醫曝過量食用代價
日前有網友在Threads分享「如果你有即將快感冒的症狀，想急救不要感冒的你，可以吃下2000毫克的維生素C（發泡錠也可），你那快感冒邊緣的症狀就好了，但會輕微腹瀉」。對此，小兒科醫師傑登在臉書發文分享，維生素 C 是必要營養素，可以維持免疫力正常運作，對一般人來說日常...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 5
早上空腹喝「高糖飲品」 醫搖頭：大腸慢慢被腐蝕
國人最好發癌症之一的大腸癌，醫師黃軒指出，許多人習慣不吃早餐，甚至直接飲用果昔等超甜飲料，「空腹加上高糖飲品」的組合，正是大腸癌的隱形地雷。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
熟男右半臉突腫脹 口腔驚見「3公分大白疣」已下顎牙齦癌！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 一名年近60歲的熟男，因工作交際應酬，長期抽菸、喝酒以及嚼食檳榔，今年初右臉頰及右下方牙齦出現莫名腫脹，且超過二周仍未癒合，覺得不對勁而就醫，沒想到檢查後發現口腔內的白色疣狀腫塊大小已成長至約3公分，並伴隨著輕微麻木感，連同口腔黏膜與舌部也出現些許白斑，明顯為口腔癌前病變的警訊，進一步切片化驗更確診罹患下顎牙齦癌第二...匯流新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
南瓜精華在皮瓤！β-胡蘿蔔素比瓜肉高2倍 助護骨穩糖
南瓜處理時常被丟棄的皮與瓤，實際上是整顆南瓜營養密度最高的部位，建議料理時應將這些部位一同入菜，才能完整攝取南瓜的營養精華，對於想控制血糖或維持骨骼健康的民眾特別有益。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
護士發視頻炫耀男友陪值班還配藥 院方：她腦子有問題
山東青島一名護士近日在社交媒體發布影片，炫耀男友陪同自己值夜班，並讓男友在護士站內協助搬運物品、揉肩、書寫報告，甚至涉及...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 2
腦霧是裝病、焦慮？新研究曝「慘烈下場」：目前沒藥醫
新冠疫情已經悄然退場，但許多人出現了「腦霧」的困擾。生科系副教授黃貞祥表示，2025年發表的綜述指出，全球已有最多4 億人受到長新冠神經症狀的影響，包括記憶缺損焦慮、憂鬱、失眠等，它牽動著人體最脆弱的系統：大腦與免疫。另篇研究發現，腦霧患者的大腦區域與功能，出現了結構與功能性傷害，確實會明顯增加失智的風險。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4
超重要！嚴防胃癌奪命 「這年齡層」免費檢查幽門螺旋桿菌
胃癌是國人十大癌症及死因之一，每年約有超過4000人新確診、逾2000人因胃癌離世。胃癌最關鍵的危險因子是「幽門螺旋桿菌」感染，約8~9成的胃癌病例都與此菌相關。為降低胃癌發生率，國健署今年起，補助45～74歲民眾終身一次「糞便抗原檢測幽門螺旋桿菌」癌篩。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 7
全台低溫急凍多起OHCA！ 醫揭：心肌梗塞像「土石流」瞬間崩塌
元旦起，冷氣團自大陸南下，氣溫急速下降，全台部分地區出現個位數低溫，即使這二天白天出現陽光，清晨及入夜後寒意仍在，各縣市...聯合新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2