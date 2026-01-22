男不滿同事借25萬沒還 綑綁勒斃棄屍成白骨起訴

洪男不滿李姓同事借錢不還，竟以童軍繩將他勒斃後棄屍霧峰山區，警方獲報到場圍起封鎖線採證。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市霧峰區去年十月傳出驚悚白骨棄屍案，檢警查出彰化洪姓男子借了二十五萬元給李姓前同事，因向對方催討未還竟起殺機，約出見面持保鮮膜封口鼻、童軍繩勒斃棄屍，李遺體被發現時四肢遭綑綁、遺體嚴重腐爛，檢方偵結依殺人罪嫌起訴洪。

中檢起訴指稱，三十一歲洪姓男子和李姓被害人原本是同事，李男從去年四月起，陸續向洪男借了二十五萬元，但多次催討都沒還，洪男不滿起意殺人。

檢方調查，洪男去年九月十四日上午八時多打電話給李男，相約見面商討如何還錢，李男答應後，洪男前往彰化員林一家賣場，購買童軍繩、保鮮膜、鐵鎚和口罩，當晚六時多在彰化員林市和李男碰面後，換搭李男的自小客車前往霧峰。

廣告 廣告

二人開車抵達霧峰新生路後，在車上商討還款事宜，洪男因認為李男沒有還錢的意思，決定痛下毒手，先在車上用童軍繩分別綑綁李男的手腳，再用童軍繩將手腳綁在一起，接著用眼罩遮住眼睛後，拿保鮮膜將眼、口、鼻纏繞，接著走到後座，拿童軍繩勒住李男的脖子，從後以腳抵住副駕駛座的椅子出力往後拉，每次約持續十秒，連續多次直到李男沒氣息。

洪男見李男沒反應，當晚八時四十八分，將車開到霧峰新生路一處果園，將全身纏繞童軍繩的李男，從車內扛出來後棄屍在邊坡後開車離去，直到去年十月二十五日下午二時多，何姓和盧姓民眾行經該處聞到惡臭，朝邊坡仔細一看發現是一具白骨才趕緊報案讓此案曝光。

檢方偵結依殺人罪嫌起訴洪男，全案將由台中地院國民法庭審理。（記者陳金龍翻攝）

警方獲報後循線逮捕洪男，洪男坦承行凶並遭法院裁定羈押，台中地檢署近日偵結，依殺人罪將他起訴，全案將由台中地院國民法庭審理。