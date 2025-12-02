男不滿女友被性騷！南下尋仇「砍死河智媛老闆」被依傷害致死起訴

樂天女孩河智媛擁有高人氣，其經紀公司老闆詹智能今年8月遇害(右圖讀者提供)。翻攝河智媛IG



台北市41歲黃相元今年8月4日從萬華南下台中，疑因不滿啦啦隊女神河智媛的經紀公司負責人、57歲詹智能涉嫌性騷擾其女友，心生怨恨，竟一路尾隨尋仇，最後在台中豐原一間超商外持辣椒水與西瓜刀攻擊詹男，造成詹男手腳大動脈斷裂，送醫後仍因失血過多不治。台中地檢署今日偵結，全案依「傷害致死罪」將黃相元起訴，案件並移審台中地院，由國民法官審理。

檢方調查指出，黃相元與53歲康姓男子於案發日凌晨自台北出發，駕駛借來的車輛一路追蹤詹智能行蹤。直至上午10時許，詹男駕駛保時捷抵達豐原區一間超商並入內消費，黃男即在門口埋伏。約10時25分，詹男走出超商時，黃男先上前推擠、並持辣椒水朝其臉部噴灑。

廣告 廣告

詹男驚覺不對，立刻退回超商內躲藏，黃相元隨即拿出預藏西瓜刀闖入店內，朝詹男左手、左腳各砍兩刀。詹男因膕窩等處動脈遭砍斷，現場大量出血，店員見狀立即報警。黃男犯案後駕車逃逸，同行康姓男子則被棄置路邊徒步離開。

詹智能被緊急送往衛生福利部豐原醫院搶救，但因大量失血，於當日上午11時30分宣告不治。

案發後，黃相元意識難逃法網，持沾血西瓜刀前往第二警分局永興派出所投案。檢方複訊後，以殺人罪嫌聲押獲准；經進一步調查，今日以「傷害致死」罪名將他起訴。

更多太報報導

凶殘復仇！天道盟角頭遭伏擊「雙腿腳筋挑斷」

私約大嫂餘波！高國豪半裸揮拳「1打2」 兄弟家暴鬧上法院…球團發聲了

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生