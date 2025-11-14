男不滿病未治好 持鐵鎚砸醫院玻璃遭警逮送辦

張男犯後騎機車逃逸，警方調閱監視器追查，二小時後循線逮人法辦。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

五十二歲張姓男子自稱術後覺得「醫院沒把他的病醫好」，十三日晚持鐵鎚到台中澄清醫院平等院區毀損大門玻璃後騎機車逃逸，警方獲報調閱監視器追查，二小時後循線在西屯區另家醫院將他逮捕到案。警詢後依違反醫療法等罪嫌送辦。

張男自稱術後覺得「醫院沒把他的病醫好」，竟持鐵鎚將醫院玻璃門砸得滿地碎片，幸無人受傷。（記者陳金龍翻攝）

台中市第一警分局十三日晚間六時四分獲報，位於台中市西區平等街的澄清醫院平等院區，遭人持鐵鎚毀損大門玻璃，經警方調閱監視器追查，發現張姓男子騎乘機車、攜帶鐵鎚到場，將醫院門外玻璃敲碎後離去，警方當晚八時五分在台中市西屯區另家醫院逮捕張男帶回偵辦。

張男到案後聲稱，因醫院未將他的病治好，心生不滿才會毀損門口玻璃。全案警詢後，依違反醫療法、刑法恐嚇及毀損等罪，將張男移送台灣台中地檢署偵辦。