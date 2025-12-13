男不滿臨檢"無搜索票"被搜車內 警方:依法攔查.過程和平

社會中心／陳堯棋 張智凱 台北報導

日前在台北市中正路有名駕駛遇上酒測臨檢，員警發現車內有大量現金，也實施毒駕檢測，最後查無不法。當事人指控員警原本說只是目視查看，卻擅自鑽進車內車輛翻找，讓他質疑違法，與員警爭論。對此，北市保安大隊則稱，依法進行攔查，過程和平，但未來將精進執行技巧，兼顧民眾權益。

當事駕駛vs.員警：「錢都是你本人的嗎？公司的。都是公司的？對。」員警臨檢、攔查白色轎車，發現車上有大量現金，擔心是車手，緊急詢問用途，並實施毒駕檢測。

男不滿臨檢被搜索車內 警方：依法攔查過程和平

駕駛不滿員警臨檢毒測，沒有搜索票恣意搜車內。（圖／ming__0709_ Threads）

當事駕駛vs.員警：「70萬而已好不好。沒有啦，70萬，我覺得蠻多的。趕快驗一驗，我還要收車。你要去哪裡收車？」不滿檢測過程中，員警一而再，不斷質問，駕駛口氣越來越不耐煩，事後更發文指控員警擅自搜索。事發在12/11台北士林中正路上，遇到員警酒測臨檢，先問是否能站在車外目視，當事駕駛同意後，沒想到員警後來直接鑽進車內翻找。駕駛反問這樣是可以的嗎？員警竟然回應，不是你自己說可以看的？質疑沒搜索票進行搜索，痛批根本是有牌流氓。

北市保大第一中隊長汪鳳儀。（圖／民視新聞）

北市保大第一中隊長汪鳳儀：「駕駛亦能主動配合檢查，並出示在內物品供員警查看，過程和平。警方依法執行勤務攔查，因可能會耽誤民眾的時間，致民眾不滿，警方完全能夠理解，警方也將持續精進執行技巧。」當事駕駛 vs. 員警：「你看一下東西有沒有少？我現在錄影了，沒有拿你的東西啦。」北市保安大隊澄清，依法攔查，過程一切和平，未來將精進執行技巧。但當事人錄下影片，眼看員警不斷澄清，沒有拿對方東西，疑似間接證實，的確有進入車內攔查，也讓執法惹出爭議。





