台中西屯區上一家養生會館，30號清晨發生街頭全武行，有男子疑似常以看病為由，在周遭出沒要錢，店家怕民眾愛心被濫用，因此將他的訊息公布在網路上，沒想到引爆男子怒火，前往店裡叫囂，還和員工大打出手。

男不滿遭控"裝病借錢" 上門嗆聲爆街頭全武行(圖/店家提供)





灰衣男子雙手插腰，來到養生會館門口，和店員理論，不斷碎念，要找員工對質，甚至口出惡言。有員工看不下去，要男子離開，兩人爆發肢體衝突，從店內打到店外，出拳又出腳，甚至還呼巴掌，場面相當火爆，男子被合力壓制在地，嘴裡仍不斷念念有詞。男子實在氣不過，跑到對面空地，拖著木棍還想反擊開戰。

糾紛起因疑似是男子常在附近出沒要錢 店家將他的資訊公布在網路上引發男子不滿(圖/民視新聞)









衝突發生在30日清晨六點多，台中西屯太原路上這間養生會館，糾紛起因，疑似是男子常在附近出沒要錢，店家將他的資訊公布在網路上，引發男子不滿。

男子登門想討說法卻延伸街頭全武行 被依傷害罪移送偵辦(圖/店家提供)





其他民眾，也在網路發文，表示這名男子，常以看病為由借錢，這回男子登門想討說法，卻延伸街頭全武行，被依傷害罪移送偵辦。





