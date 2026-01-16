男不聽勸玩滅火器！ 公車煙霧瀰漫 乘客驚叫慌逃下車

桃園市 / 綜合報導

桃園一輛公車今（16）日上午發生冒出煙霧的意外，一名男子不顧司機勸阻，使用公車上的滅火器，導致整輛車煙霧瀰漫，目擊乘客全被嚇壞，擔心是攻擊事件重演，哀求司機趕快開門，所有的人都趕忙逃下車。

乘客說：「可不可以先讓我們下車嗎，後面已經已經這樣了，先讓先讓我們下車嗎趕快停趕快停，拜託拜託你趕快停你趕快停車。」民眾嚇到崩潰，苦苦哀求司機趕快停車，所有人抓著背包狂奔竄逃，因為公車後面開始煙霧迷漫，到底發生什麼事？

公車剛起步三秒，伴隨著洩氣聲，後座突然冒出陣陣白煙，原來是一名男子，擅自使用公車上的滅火器，乘客說：「在幹嘛啊，好恐怖喔。」就擔心攻擊事件重演，乘客們實在嚇壞了，但肇事的藍衣男子，表情反而有點不知所措，看著公車空蕩蕩，搓了搓手指向自己的座位。

客運業者說：「他有一點低頭，那疑似就是在這樣子操作。」當時男子就這樣，在座位上使用滅火器，但其實在男子動手前，司機就曾多次出言提醒，公車司機說：「先生請坐好喔。」公車司機說：「如果再拆我要報警了喔。」但男子還是蹲在走道，東摸摸西摸摸，被制止後才乖乖坐回座位，卻手癢闖禍。

事發在16日上午9點，5043號公車上，警方獲報後，在3分鐘內抵達現場，將人帶走，幸好沒有人因此受傷，根據了解，男子疑似是因為身體不適才因此脫序，清醒後對自己行為沒有印象，但客運業者表示，車上滅火器是為了緊急狀況下使用，將會對男子求償相關損失。

