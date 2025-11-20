男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了

▲一名男子把陶瓷杯塞進肛門，手術後才取出(圖／醫院提供2025.11.20)

[NOWnews今日新聞] 中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺血壞死。醫療團隊多次嘗試以器械取出失敗，最終只能在全身麻醉下開腹手術，才將杯子完整取出。

駐診於李綜合醫院、來自台中榮總的外科醫師吳坤達表示，患者就醫時只訴說三天無法排便，但因羞於啟齒，未提及肛門塞入杯子。一拍攝X光，骨盆腔內清晰呈現倒扣的杯狀物，立刻安排進入手術室。

吳坤達說，手術初期試圖用多種器械夾取，但因杯緣光滑、幾乎無處施力，加上器械勾動恐造成杯子破裂、刮傷腸道或引發感染，冒然取出風險極高。改採腹腔鏡仍無法鬆動異物，只能開腹並切開腸段，歷時兩個多小時才順利取出，同步為患者製作人工造口，以便術後排便。

「真的無奇不有，我看到也嚇一跳。」吳坤達說，術後追問異物如何塞入，患者僅羞赧地回應「我不小心的！」原想自行排出卻越卡越深，憋了三天才敢就醫。

吳坤達提醒，肛門塞入異物多與好奇或追求刺激有關，過去臨床曾遇過棒球、按摩棒，甚至椰子等案例。不當操作可能造成括約肌鬆弛失禁、腸道壞死破裂，嚴重時引發腹膜炎甚至危及生命；一旦受傷，也可能需要人工肛門才能排便。他呼籲民眾切勿輕易嘗試，以免釀成不可逆的傷害。

