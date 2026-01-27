男丟垃圾砸清潔員！ 鄰居見義勇為幫助爆口角

彰化縣 / 綜合報導

彰化縣田中鎮昨（26）日發生一起毆打衝突，事發當下，一名男子因為不滿另名白髮男子，朝清潔隊員丟回收垃圾，見義勇為幫忙清潔隊員出氣，沒想到兩人爆發激烈口腳，還在大街上大打出手，根據了解這兩名男子是鄰居，之前已經有嫌隙，對此警方則表示，本案目前偵辦中。

黑衣男子站在馬路上，乖乖將手中的垃圾丟進垃圾車裡，沒想到下一秒，白髮蒼蒼的男子用力一甩，將手裡的垃圾丟進垃圾車裡，接著快步走上前揮手毆打黑衣男，雙方開始你一拳我一腳，大街上上演全武行。受害人家屬：「他每次喝醉都來鬧阿，他以前聯隔壁都鬧阿現在鬧我們家，他是故意找一個由頭來鬧你阿。」

事情發生在，昨（26）日化縣田中鎮，爆發衝突的賴姓男子及黃姓男子，兩人之前已經有嫌隙，當時賴姓男子疑似有喝酒，朝清潔隊員丟回收垃圾，引發黃姓男子不滿，見義勇為出頭幫忙，兩人爆發口角，當街互毆。

彰化田中分局偵查隊副隊長劉嘉濱說：「經查雙方是鄰居並有嫌隙，其中犯嫌因酒後突然動手傷害鄰居，造成男子及其母親臉部紅腫挫傷，本案本分局已受理偵辦中。」兩人因為一時衝動大打出手，不僅弄得渾身是傷，也徹底粉碎鄰居情誼。

