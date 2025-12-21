男丟瓶模仿張文行徑喊「高鐵沒有煙霧彈」 慘遭群眾撻伐

捷運台北車站、中山商圈隨機攻擊事件後，有一名男子在高鐵月台旁拍攝模仿兇嫌丟擲煙霧彈的影片，立刻遭網友罵翻，並被起底是在連鎖雞肉店工作。該品牌負責人緊急道歉，強調已解雇該名員工。另外，有飲料品牌董事長在案發現場放置品牌飲料以示悼念，卻被質疑為災難行銷。今（21）日下午他親自召開記者會，承認自己的行為不當，更一度講到哽咽。

無聊當有趣！被起底連鎖雞肉店工作 遭「1星」灌爆

一名身穿藍色外套的男子蹲在月台旁，先是左顧右盼，接著從手中的藍色提袋拿出好幾瓶寶特瓶丟擲，似乎在模仿北市隨機攻擊事件的凶嫌張文丟擲煙霧彈的動作。事後，他還將影片PO上網，並寫下「高鐵沒有煙霧彈」。

影片曝光後引發眾怒，網友更起底該男子在連鎖雞肉店工作，不少人到評論區刷一星負評。

男子無聊當有趣將影片PO上網，並寫下「高鐵沒有煙霧彈」。圖／台視新聞

私房雞肉負責人致歉 月台惡搞「丟瓶」也丟了工作

該家雞肉店負責人親上火線拍片向社會大眾致歉，同時發文澄清，影片中的男子並非品牌負責人，而是店內員工。先前因行銷企劃需求，他曾在官方產品介紹影片中「飾演老闆」的角色，才會造成大眾誤會，目前相關爭議影片已全面刪除，並立即解僱該名員工。

UG哀悼卻露「整袋LOGO」挨轟 董事長道歉落淚

而在北市隨機攻擊事件後，引發爭議的業者不只一家，有人拿著花束到案發地點哀悼致意，但他手裡拿了一大袋印有店家LOGO的飲料提袋，不只在中山商圈，台北車站的哀悼區也都看到同樣的飲料提袋。

放飲料的人正是該飲料品牌母公司聯發國際餐飲集團的董事長。他遭網友痛批，指控是在用災難行銷作秀，並揚言要抵制旗下所有品牌。

UG哀悼卻露「整袋LOGO」遭網友喊抵制。圖／台視新聞

董事長緊急召開記者會致歉，兩度鞠躬還一度哽咽，遭到砲轟後，網友還發現他關閉社群平台的留言功能。他解釋，「鎖留言是因為太多反映。」並指出自己看到騎士倒下離世，當天晚上真的無法好好入睡。

董事長緊急召開記者會致歉，兩度鞠躬還一度哽咽。圖／台視新聞

不論是員工個人行為，還是企業老闆的判斷失當，不合時宜的行為，都讓品牌形象受到影響。

